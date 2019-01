Uomini e Donne / Ivan Gonzalez dice addio a Sonia? Indizi contrastanti sul ritorno in studio (Trono Classico)

Anche il trono di Ivan Gonzalez si sta rivelando non poco movimentato. Il tronista di Uomini e Donne ha deciso di salutare Jennifer Casula e di concentrarsi su due delle sue corteggiatrici: Sonia e Natalia. Con la prima, Ivan ha instaurato un rapporto da subito molto importante, tanto da ammetterlo anche nello studio di Uomini e Donne. Quello con Natalia, invece, è un feeling più recente che molti hanno interpretato come una forte attrazione fisica. Le cose però sono cambiate nel corso della nuova registrazione del trono classico. Come svelano le anticipazioni del vicolodellenews, di fronte agli atteggiamenti di Ivan in studio – che decide di ballare una nuova corteggiatrice piuttosto che chiarire con lei – Sonia Pattarino lascia lo studio e il tronista, invece di fermarla, la saluta, lasciandola quindi andare.

IVAN GONZALEZ VA A RIPRENDERE SONIA?

È in questo modo che si è conclusa la registrazione di Uomini e Donne per Ivan Gonzalez. Ciò che adesso ci si chiede è se Sonia farà il suo ritorno in studio nel corso della prossima registrazione. Il fatto che Ivan non le sia corso dietro alla sua uscita fa sospettare che tra i due qualcosa si sia rotto, eppure le parole del tronista nei suoi confronti danno speranze. Sonia è, d’altronde, la ragazza alla quale Ivan si è legato più di tutte; che quindi abbia deciso di andare a riprenderla subito dopo la fine della scorsa registrazione? Dai social della Pattarino non arrivano indizi, ciò vuol dire che scopriremo cos’è accaduto nel corso della prossima registrazione del Trono Classico che si terrà sabato 19 gennaio 2019.

