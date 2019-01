Amici 18 / Timor Steffens rifiuta di fare lezione a Marco: scoppia la rivolta sui social “Vergognoso”

La puntata di Amici 18 andata in onda ieri su Real Time ha scatenato non poche polemiche. Tutto nasce dall’incontro tra Marco Alimenti e Timor Steffens, voluto proprio dal ballerino, allievo del talent. Marco ha chiesto di incontrarlo perché è dall’inizio del programma che Timor, per sua scelta, non fa lezione con lui, né gli assegna una coreografia. Il ballerino vuole, invece, fare lezione anche con lui così come accade per gli altri. Nel confronto nella nuova puntata di Amici, Timor, però, conferma la sua posizione. “La questione è che, onestamente, come persona non ho nessun problema ma ce l’ho con la tua danza. – ammette Steffens, che aggiunge – Non mi trasmette nulla, a 25 anni è difficile plasmare un modo di danzare. – e aggiunge – Il fatto che non voglio lavorare con te è perché preferisco passare il mio tempo con persone che hanno possibilità di crescita.” Parole che sono state per Marco un duro colpo, tanto da sfogarsi successivamente da solo e con gli amici.

PIOGGIA DI CRITICHE PER TIMOR STEFFENS

La posizione netta di Timor Steffens verso Marco Alimenti ha sollevato moltissime polemiche da parte del pubblico di Amici 18. Sui social, tantissimi i messaggio contro il professore di danza: “Trovo scandaloso che un professore si rifiuti di dare lezione ad un ragazzo che, tra l’altro, glielo chiede insistentemente!!!!! Una vergogna!!!”; e ancora si legge “un professionista che è chiamato in quella scuola e sarà anche pagato profumatamente nn può rifiutarsi di insegnare ad un allievo ! Trovo questo comportamento assurdo…”; “Marco non è un bravo ballerino e anche caratterialmente meglio non parlarne ma Steffens NON può rifiutarsi di dargli lezione, ma scherziamo!?! – scrive un telespettatore – Che vergogna questo atteggiamento da parte di un professionista e professore”. Parole che potrebbero portare Maria De Filippi ad intervenire nel corso della prossima puntata di Amici.

