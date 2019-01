ANDREA DAL CORSO/ Torna a Uomini e Donne per Teresa Langella con un gesto d’amore (Trono Classico)

Andrea Dal Corso torna negli studi di Uomini e Donne. Dopo essere stato eliminato a sorpresa da Teresa Langella, la tronista del Trono Classico del dating show di Maria De Filippi, l’ex tentatore di Temptation Island Vip stando alle prime anticipazioni non solo sarà uno dei protagonisti delle prossime puntate, ma il suo ritorno farà quasi capitolare la bella cantante napoletano. Andrea e Teresa, infatti, si scambieranno un appassionato bacio a conferma di quanto tra i due ci sia attrazione e complicità. Teresa Langella, dopo aver eliminato a sorpresa il corteggiatore durante le precedenti puntate, deciderà di riaprirgli nuovamente le porte degli studi di Uomini e Donne e anche quelle del suo cuore.

Andrea Dal Corso torna in studio per Teresa Langella

Andrea Dal Corso alla fine è tornato negli studi di Uomini e Donne. Il corteggiatore, dopo aver inviato alla bella tronista diversi mazzi di rose rosse, è tornato negli studi del dating show di Canale 5 per raccontare tutta la sua delusione ed amarezza per essere stato eliminato da Teresa. A questo punto di due cominciano a discutere animatamente, ma poco dopo torno il sereno e Andrea torna a sedere nel parterre del programma. Ma non finisce qui, visto che le prime anticipazioni delle puntate del Trono Classico parlando anche di un lungo ed appassionato bacio tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella. Sarà davvero così?

Martina Sebastiani su Andrea Dal Corso: “E’ stato uno shock per me”

Intanto in questi giorni Martina Sebastiani, ex concorrente di Temptation Island, è tornata a parlare del suo ex Andrea Dal Corso. La ragazza che, una volta uscita da sola dal programma ha deciso di frequentare Andrea, ha raccontato al settimanale Vero di essere rimasta scioccata nel vederlo a Uomini e Donne: “E’ stato uno shock per me! Il nostro, certo, è stato un rapporto difficile. Io ero un po’ fredda e frenata, dal momento che avevo appena messo la parola fine a una lunga storia. Poi, quando ho cominciato a lasciarmi andare di più, lui ha fatto un passo indietro. E’ stato un tira e molla, un prendi e lascia. Non aveva senso per me continuare a sentirsi, dal momento che la nostra storia è durata appena un mese e mezzo. Così i rapporti si sono interrotti quando ha deciso di andare a Uomini e Donne. Sono tre mesi che non lo sento e ormai non penso più a lui. Al contrario ogni tanto sento a telefono Gianpaolo, del resto siamo stati fidanzati per tanto tempo”.



