ANTONIO MORICONI/ Il corteggiatore dice addio a Teresa Langella: brutta sorpresa in studio (Trono Classico)

Si torna a parlare di Teresa Langella nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne. La tronista, con i migliori propositi, ha voluto incontrare Antonio Moriconi che, per l’occasione, ha deciso di mostrarle un’altra parte della sua vita. Antonio è un maestro di sci e, nel corso della nuova esterna, dà alla tronista campana una piccola lezione. I due si divertono, l’affinità è evidente; così, dopo la breve sciata, Antonio e Teresa si rilassano all’interno di una chalet. Qui, uno accanto all’altro, confessano di piacersi e pensano al futuro. “Ti piacciono i miei modi? Riusciresti a sopportarli per tutta la vita?” chiede Teresa, e Antonio replica “Saresti tu a non sopportare i miei”. Teresa, però, lo tranquillizza: “Se questi sono i tuoi modi, io ti sposo!” Parole alle quali seguono gesti affettuosi tra i due e piccole provocazioni della Langella, che Antonio accoglie con gioia. Peccato che in studio deve far fronte al ritorno di Andrea Dal Corso… (Agg. Anna Montesano)

Il momento della verità

Prosegue il percorso di Antonio Moriconi all’interno del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Il corteggiatore di Teresa Langella, protagonista del Trono Classico, potrebbe presto lasciare il dating show di Canale 5? Ebbene si, stando alle prime indiscrezioni trapelate sulle prossime puntate del Trono Classico, Teresa Langella avrebbe baciato appassionatamente Andrea Dal Corso. La tronista, infatti, è sempre più vicina all’ex tentatore di Temptation Island e a peggiorare le cose è proprio un bacio che i due si sarebbero scambiati in esterna. Che possa essere stato questo bacio a spingere Antonio a lasciare il programma?

Antonio Moriconi lascia Uomini e Donne?

Il corteggiatore di Teresa Langella è sparito dai social. Guardando i profili social di Antonio Moriconi, infatti, da diversi giorni il ragazzo romano non pubblica né foto né Storie. Un’assenza che coinciderebbe proprio con le registrazioni del Trono Classico di Uomini Donne dove, stando alle prime anticipazioni trapelate in queste ore, sarebbe successo davvero un vero e proprio colpo di scena. In passato, infatti, Antonio aveva utilizzato proprio i social per inviare un messaggio alla tronista Teresa; un messaggio che aveva fatto intendere che tra i due ci fosse qualcosa di speciale. Cosa è successo davvero? Come mai Antonio ha preferito non pubblicare più nulla sui social?

Teresa Langella: bacio con Andrea Dal Corso?

Se la notizia del bacio tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso venisse confermato durante una delle puntate del Trono Classico di Uomini e Donne, è da comprendere la decisione di Antonio Moriconi di lasciare il programma. Del resto sin dall’inizio il bel romano si è dimostrato molto interessato alla tronista nonostante le differenze caratteriali che ha visto i due discutere animatamente durante le varie puntate del trono. In particolare Teresa e Antonio hanno avuto una discussione talmente forte da spingere il maestro di sci ad uscire dalla studio. La tronista però ha voluto recuperare il rapporto con Antonio andando a prenderlo fino a casa. Un gesto sicuramente bello quello fatto da Teresa, ma nuovamente i due hanno discusso spingendo la cantante ad alzare la voce parlando in napoletano. “Ma ce la fai a parlare in maniera normale? Non riesco ad ascoltarti” gli dice Antonio lasciando perplessa Teresa, che gli ha risposto così: “Quando mi agito io sono così”. Cosa succederà tra i due?



