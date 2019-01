Che Dio ci aiuti 5/ Anticipazioni seconda puntata: Valentina in pericolo?

Il ritorno di Che Dio ci aiuti 5 con Suor Angela e le ragazze del convento degli Angeli Custodi è stato accolto con entusiasmo dal pubblico al punto da aver incollato davanti ai teleschermi 6.112.000 spettatori pari al 26.4% di share. Oggi, giovedì 17 gennaio, in prima serata, Raiuno trasmette dunque la seconda puntata di Che Dio ci aiuti 5, una delle fiction più amate dai telespettatori. Nonostante le tantissime novità, infatti, il pubblico ha risposto con positività ale nuove avventure di Suor Angela, interpretata come sempre da Elena Sofia Ricci. Al suo fianco, inoltre, ci sono Francesca Chillemi, Valeria Fabrizi, Gianmarco Saurino, Arianna Montefiori, Simonetta Colombu, Laura Adriani, Raniero Monaco di Lapio, Matilde e Margherita Manfredi, Ilaria Spada, Sergio Romano w Simone Riccioni. La regia è di Francesco Vicario.

CHE DIO CI AIUTI 5, ANTICIPAZIONI 17 GENNAIO: IL CUORE IN SOFFITTA

Nella seconda puntata di Che Dio ci aiuti 5 andranno in onda due nuovi episodi. Nel primo, dal titolo “Il cuore in soffitta”, Ginevra, la novizia a cui Suor Angela e Suor Costanza tengono in modo particolare, comincerà a dare dei grattacapi. La giovane che Nico sta cercando di portare su quella che lui considera la giusta via ovvero quella del divertimento, sembra avere una relazione clandestina con un uomo che sta per sposarsi. Suor Angela, insospettita dai suoi movimenti e da Nico che continua a monitorarla, comincerà ad indagare sulla sua vita scoprendo un suo terribile segreto. Nico, nel frattempo, incontra Maria, una ragazza spregiudicata che riesce a provocarlo come poche. Ben presto, però, scoprirà chi è restandone deluso. Gabriele, infine, dà una bellissima notizia a Valentina, ancora in ospedale.

ANTICIPAZIONI 17 GENNAIO: ULTIMA OCCASIONE

Nel secondo ed ultimo episodio della serata “Ultima occasione”, Suor Angela continua ad occuparsi delle sue ragazze. TRa tutte, quella che la preoccupa in modo particolare è Valentina. Suor Angela, nel tentativo di aiutarla, scopre che Gabriele nasconde un segreto che potrebbe metterla in pericolo. Nico e Maria hanno una relazione, ma i due decidono di non rivelarlo a nessuno per non creare preoccupazioni soprattutto in Suor Costanza. Azzurra, nel frattempo, sta cercando di superare la morte di Guido e Davide e l’arrivo al convento delle gemelle la aiuterà molto. Azzurra e le gemelle, infatti, si alleano per mettere Gabriele in difficoltà. Azzurra, così, ritroverà la sua voglia di vivere?



