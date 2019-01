Claudia Dionigi/ Uomini e donne, video: stringe la mano a Giulia e inveisce contro Lorenzo: “Tu fai il tuo…”

Scoppia il caos nello studio di Uomini e donne e i fan solo oggi, dopo quasi un mese dalla registrazione, avranno modo di conoscere i dettagli sul trono classico e su quello che succederà tra Lorenzo Riccardi e le sue corteggiatrici. A finire al centro dello studio sarà ancora una volta la bella Claudia Dionigi rea di aver preso una decisione importante per lei e per tutti coloro che sono coinvolti in questa sorta di triangolo amoroso, ma cosa è successo? A finire nel mirino è il comportamento sbagliato e poco rispettoso di Lorenzo reo di aver trattato con superficialità le sue corteggiatrici baciandole, girando con loro esterne importanti e poi deludendole in studio facendo notare che, in realtà, non c’è ancora grande differenza tra Giulia e Claudia, almeno ai suoi occhi.

IL NO DI CLAUDIA

Proprio oggi, in puntata, le due arriveranno a stringersi la mano proprio per aver alzato un muro rispetto a Lorenzo convinte che questo possa portarlo a scegliere o, magari, a comportarsi con rispetto. Se Giulia ha deciso di non presentarsi in esterna, Claudia Dionigi ha fatto di peggio. Lorenzo ha volutamente scelto quest’ultima lasciando Giulia in esterna ad aspettarlo ma una volta arrivato nel luogo dell’appuntamento si è accorto che, a sua volta, lui era stato mollato. Non contento di questo è partito per Latina e si è presentato sotto casa di Claudia per poi scoprire che non solo lei non ha voluto vederlo ma gli ha detto di essere ormai un sicuro no al momento della scelta. Nel video che potete vedere cliccando qui, si vede la lite a cui assisteremo oggi in puntata con le due corteggiatrici pronte a dire no ma lui che chiede a loro il motivo per cui rimangono sedute in studio se è questo il loro intento. Come andrà a finire per questo triangolo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA