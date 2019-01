CRISTIANO MALGIOGLIO/ “Con Barbara d’Urso gireremo un film in estate a Cuba”

Cristiano Malgioglio si conferma uno dei personaggi più amati del piccolo schermo, oltre che una vera star dei social. La partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip 2017 ha riportato in auge il paroliere e cantante italiano che, da due anni a questa parte, sta vivendo un periodo davvero magico. La zia Malgy, come in tanti lo chiamano, recentemente è volato a Cuba in compagnia di un’amica davvero speciale. Si tratta di Barbara d’Urso con cui ha trascorso le vacanze di Capodanno nella splendida isola dei Caraibi. “Ci siamo incontrati all’Avana, lei mi ha preceduto di un giorno. Avevamo entrambi bisogno di relax. Abbiamo ballato tutto il tempo” ha raccontato Malgioglio durante un’intervista rilasciata ad Oggi. Un incontro causale quello nato tra la conduttrice di punta di Mediaset e l’ex opinionista del Grande Fratello Nip, anche se molti stentano a crederci. A Cuba la coppia televisiva del 2019 si è concessa delle visite turistiche, ma anche tanti balli.

Cristiano Malgioglio: “Barbara d’Urso è un vulcano”

“Ho scoperto le doti danzerecce di Barbara” ha rivelato Cristiano Malgioglio – “Barbara è un vulcano. Quando incontrava dei musicisti per strada, non tratteneva il suo corpino e si scatenava”. Malgioglio è follemente pazzo di Barbara d’Urso al punto da accettare di condividere con lei un futuro progetto televisivo su cui vige il segreto più assoluto. “Non parlo neanche sotto tortura” ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip che poi si è sbottonato rivelando in anteprima: “Barbara ha ricevuto un’offerta importantissima come protagonista di un film da girare a Cuba in estate. Sono coinvolto anche io”. Nessun programma televisivo quindi, ma è un film il progetto segreto in atto tra Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio che ha detto: “oltre ad essere una grande conduttrice, Barbara è una brava attrice. Sul set possiamo fare cose meravigliose”.

Cristiano Malgioglio: “ho rifiutato un ruolo nel prossimo film di Leonardo Pieraccioni”

Tornando a parlare della vacanza di relax trascorsa a Cuba, la Zia Malgy ha raccontato di detestare il sole visto che la sua pelle deve essere sempre bianca come il latte. Non solo, oltre al sole, Malgioglio non ama praticare gli sport, fatta eccezione per lo sci. Cristiano Malgioglio è un divo di altri tempi, un nome conosciuto in tutto il mondo al punto da essere contattato anche da Paris Hilton: “ci scriviamo spesso su Instagram, abbiamo un rapporto bellissimo. Prima o poi andrò a trovarla”. Cristiano Malgioglio ha poi parlato di un’altra sua grande amica Mara Venier: “è molto generosa quando c’è da fare casino. Non siamo mai stati in vacanza insieme, ma sarebbe divertente”. Sul film con Pedro Almodovar, suo grande sogno nel cassetto, ha rivelato che ci sono delle novità in arrivo, mentre recentemente ha dovuto dire no all’amico Leonardo Pieraccioni: “vorrebbe farmi fare la parte di un camionista nel suo prossimo film, ve la immaginate la Malgy alla guida di un tir?”. Infine un pensiero sull’attuale governo e su Matteo Salvini: “Sono un fan di tutti i Ministri purché facciano il bene del Paese. Salvini ha le idee chiare e sta mantenendo le promesse fatte in campagna elettorale”.



