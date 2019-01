Elena Sofia Ricci e il marito Stefano Mainetti/ “Ho subito capito che era quello giusto” (La Vita in Diretta)

Elena Sofia Ricci a “La Vita in Diretta” per parlare della quinta stagione di “Che Dio ci aiuti”. Il debutto è stato un successo e l’attrice ha ringraziato al pubblico: «Lo share è stato altissimo, è una roba importante. Grazie al pubblico che ci vuole bene». Quando ci si diverte sul set è più piacevole: «In genere lascio le serie, mi defilo quando si esauriscono le storie, ma suor Angela è una di noi». Il segreto di questo personaggio è che «ha un rapporto concreto e simpatico con la fede, poi è una suora scorretta, quindi non può non fare simpatia». E poi ha rivelato: «Questa è la più schizofrenica delle stagioni». A proposito del suo rapporto con Marcello Mastroianni, ha raccontato: «Lo conosco da sempre, spesso era a cena a casa dei miei genitori adottivi. Io studiavo musica e danza, poi mi chiese cosa volessi fare da grande e gli dissi che forse volevo fare l’attrice. Mi disse che avrei dovuto fare tutto, sporcarmi le mani, per imparare». E infatti ha imparato molto nella vita: «La vita toglie e dà, quello che conta è prendere tutto quello che ci accade e trasformarlo in qualcosa di positivo. Anche le esperienze più dolorose servono a dare forza alla propria vita e farci crescere».

ELENA SOFIA RICCI E IL MATRIMONIO CON STEFANO MAINETTI

Elena Sofia Ricci ha parlato di sé anche come moglie innamorata, visto che è sposata da 17 anni con il compositore e direttore d’orchestra Stefano Mainetti. «Ci siamo conosciuti ad una festa di beneficienza – ha raccontato a “La Vita in Diretta” – Io non ci volevo andare, ma una mia amica sa che il mio punto debole sono i bambini. Ero così stanca che non mi misi le lenti a contatto, ma gli occhiali, tanto non dovevo mica incontrare l’uomo della mia vita…». E invece l’ha trovato: «Alla mia amica dissi che dovevo sedermi perché avevo appena visto l’uomo con cui avrei trascorso tutta la mia vita». Il giorno dopo si sentono al telefono e dopo un’ora di chiacchierata lei gli dice: «Quando ci sposiamo? E lui mi ha detto che era subito pronto, ma in realtà l’ho fatto aspettare due anni». L’attrice ha svelato tanti aneddoti: dalla sua passione per il sushi al suo essere una «analfabeta tecnologica». Elena Sofia Ricci non si definisce coerente: «Sono un po’ bacchettona e disciplinata. Ho bandito i “mai”, perché più passano gli anni e più aumentano le possibilità. La flessibilità aumenta».

