ELETTRA LAMBORGHINI/ “Mi piacerebbe lavorare con Maria De Filippi e Cattelan” (Mai dire talk)

Dopo il grande successo di “Mala“, Elettra Lamborghini torna in tv ospite di “Mai dire Talk”, il programma della Gialappa’s Band condotto da Mago Forest con Greta Mauro e Stefania Scordio. Ad interpretare le parole della ricca ereditiera, oramai cantante di successo, sarà Liliana Fiorelli. Intanto Elettra, intervistata un pò di tempo fa da Rolling Stones, ha raccontato alcuni retroscena della sua vita precisando di essere arrivata al successo tutta da sola. “Non ho mai avuto manager. E tutte le decisioni che ho preso le ho prese da sola. Ho una mia assistente, ma non ho mai firmato contratti in esclusiva. Questo perché mi piace far di testa mia”. Semplice e chiaro: Elettra è una decisa, che sa cosa vuole e che preferisce prendere ogni singola decisione liberamente senza vincoli o obbligo. Sicuramente il clamore e il successo legato al suo personaggio l’hanno portata ad avere un suo entourage, ma la web star precisa: “ci sono tante persone che lavorano per noi, ma manager importanti che dicono «Oggi fai questo» e «Oggi fa quest’altro no» non li ho mai avuti”.

Elettra Lamborghini, “Il cognome aiuta, ma…”

Elettra Lamborghini è consapevole che il suo cognome l’ha sicuramente aiutata nell’ascesa al successo, ma allo stesso tempo la ricca ereditiera ci tiene a precisare: “quante persone ci sono al mondo, con un cognome più importante del mio, che non sono andate in televisione. E non hanno avuto il successo che ho avuto io?”. Sicuramente dietro il suo successo ci sono una serie di cose che le hanno permesso di diventare una star dei social e non solo. Del resto Elettra ha tutto: carattere, aspetto fisico e personalità, tutti fattori importanti per emergere oggigiorno. Riguardo alla sua esperienza in tv ha detto: “Mi ha dato tanto. Ho fatto programmi all’estero e, visto che canto in spagnolo, ho avuto l’opportunità di essere conosciuta in un mondo latino che è, principalmente, quello che mi interessa”. Una cosa è certa, Elettra rifarebbe tutto quello che ha fatto fino ad oggi, forse eviterebbe alcuni programmi iniziali che l’hanno vista parlare di peni e argomenti a cui ora non è più interessata.

“Con Maria De Filippi…”

Elettra Lamborghini parlando sempre di tv ha raccontato che le piacerebbe lavorare con Alessandro Cattelan e con Maria De Filippi: “la considero la regina della televisione, ma anche Maurizio Costanzo. Ho avuto il piacere di farci un’intervista, le sue domande non erano aggressive, mi lasciava parlare, voleva veramente sapere chi sono. È questa la differenza tra un professionista e chi vuole andare in tv per fare prodotti. Mi piacciono le persone umili”. Intanto l’ereditiera pochi giorni fa si trovava in vacanza nelle Alpi Francesi in compagnia di AfroJack, il fidanzato disc jockey e produttore discografico con cui si è immortalata in una bellissima foto da circa 408mila likes! (Clicca qui per vedere la foto su Instagram)



