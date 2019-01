Eros Ramazzotti e Luis Fonsi ospiti a Sanremo 2019 / “I due cantanti duetteranno alla finale”

Dopo la rivelazione dei conduttori e l’intero cast dei Big in gara, la curiosità in vista del Festival di Sanremo 2019 si è riversata tutta sugli ospiti delle cinque serate della kermesse. Claudio Baglioni ha ribadito più volte la volontà di fare del Festival di Sanremo 2019 l’espressione della musica italiana anche per quanto riguarda gli ospiti. Stando a quanto viene però svelato nelle ultime ore, gli ospiti della kermesse non saranno soltanto esponenti della musica italiana. DavideMaggio.it anticipa infatti che ci sarà almeno un cantante straniero a calcare il palcoscenico dell’Ariston: stiamo parlando di Luis Fonsi. L’interprete del tormentone Despacito non sarà però solo sul palco. Le indiscrezioni svelano che Fonsi duetterà con un amatissimo cantante italiano: Eros Ramazzotti! I due presenteranno al pubblico dell’Ariston la canzone “Per le Strade Una Canzone”, nuovo singolo del cantautore capitolino in uscita domani.

Eros Ramazzotti e Luis Fonsi, duetto alla finale di Sanremo 2019

Un duo inedito ma che si preannuncia vincente per la finale del Festival di Sanremo 2019. È infatti prevista per l’ultima serata della kermesse la loro esibizione. Per Eros Ramazzotti si tratterà anche della celebrazione di uno speciale dei suoi 25 anni dal debutto sanremese. Era infatti il 1984 quando il cantante si presentò a Sanremo Giovani con il ora celeberrimo brano Terra Promessa.Per Luis Fonsi è, invece, la prima volta al Festival di Sanremo. Il cantante è attalmente impegnato nel ricoprire il ruolo di coach nella versione spagnola di The Voice. Fonsi e Ramazzotti vanno ad aggiungersi alla lista di grandi ospiti del Festival, che comprende Andrea e Matteo Bocelli, Giorgia, Elisa, Pippo Baudo e Fabio Rovazzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA