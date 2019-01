Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono in attesa di un figlio? Lei smentisce il gossip: “Non sono incinta!”

Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono in attesa di un figlio? La lieta novella di gossip sta già facendo il giro della rete, alimentando l’interesse dei più curiosi. La particolare domanda circola ormai da tempo sul web, rimbalzando sul social ma anche all’interno dei settimanali che si occupano da sempre di cronaca rosa. E proprio tra le pagine dell’ultimo numero di “Diva e donna” attualmente in edicola, si legge della possibile gravidanza della compagna dell’ex nuotatore pesarese. La showgirl e il due volte campione mondiale dei cento metri stile libero sono stati fotografati mano nella mano per le vie del centro milanese, in compagnia dei loro inseparabili cani, Sansone e Polpetta. Proprio l’ex Velina, alle prese con una fotografia da condividere sul suo account ufficiale di Instagram, si è mostrata al “pubblico” con un pancino decisamente sospetto: qui gatta ci cova? Le forme infatti, appaiono anche più arrotondate in corrispondenza del ventre.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono in attesa di un figlio? Lei smentisce

Giorgia Palmas ha voluto indossare un abito comodo oppure è in dolce attesa? Questa è l’indiscrezione delle ultime ore sulla coppia che appassionando il gossip italiano. Per la showgirl sarebbe il secondo bambino dopo la nascita di Sofia, nata dieci anni fa dal suo precedente matrimonio con l’ex calciatore Davide Bombardini. Per Filippo Magnini invece, si tratterebbe proprio del primo figlio e, ricordando le interviste passate, ci viene in mente la sua grande volontà di mettere in piedi una bella famiglia. Proprio per questo motivo infatti, sarebbe finita con Federica Pellegrini perché lei, non se la sentiva di creare con lui una solida progettualità. Attualmente il gossip, nonostante le speranze degli estimatori, è stato fermato sul nascere proprio dalla Palmas. Rispondendo ad alcuni commenti social, la showgirl ha replicato: “Non sono incinta, per essere chiari” ma “è bene specificare quando si tratta di argomenti così importanti e delicati”.

