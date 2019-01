GABRIEL GARKO/ Accuse da una fan: “sei un gran maleducato”, ma Eva Grimaldi lo difende (Mai dire talk)

Gabriel Garko è uno degli ospiti della nuova puntata di Mai dire Talk, il programma della Gialappa’s Band condotto da Mago Forest con Greta Mauro e Stefania Scordio. Tra i vari protagonisti anche l’attore italiano che dopo un lungo periodo di pausa ha deciso di riprendere in mano la sua carriera artistica. Intervistato dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, Garko ha detto: “Sono cambiate tantissime cose nella mia vita, sia dal punto di vista affettivo, sia dal punto di vista lavorativo. Mi sono ritirato per un po’ dalle scene, e in questo periodo di ritiro mi sono finalmente ritrovato e sono tornato più forte di prima”. Una scelta voluta quella dell’attore che, per ritrovare se stesso, ha deciso di ritagliarsi un momento solo per sé.

Gabriel Garko: “Ho trovato una pace interiore che non avevo”

E’ un Garko completamente diverso quello che si racconta dalle pagine di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini a cui alcune settimane fa ha voluto raccontare la sua rinascita personale: “Ho trovato una pace interiore che prima tutto sommato non avevo, grazie a persone amiche e a libri sul pensiero e sulla fisica quantistica. Ho tagliato via i rami secchi, ho messo virgole dove serviva un punto e vicino a me ho scelto di avere solo due tipi di persone: quelle con le quali sto bene e condivido tutto e quelle di cui beneficio a uso e consumo”. Un percorso di crescita personale che l’ha portato ad affrontare anche un argomento molto delicato, quello della presunta omosessualità. “Di me, in fondo, si è sempre detto di tutto. Compresa la leggenda sulla mia omosessualità. Di smentire non ho più voglia” ha detto l’attore, che hai poi proseguito dicendo: “Chi è risolto non avrà mai bisogno di tacciare qualcun altro di quello che non è, come se poi fosse deplorevole essere omosessuale. Mi fanno soffrire le cose brutte e false. La cattiveria dilagante sui social mi fa paura ed è anche per questo che posto molto meno. Non voglio far parte del gioco al massacro e della condivisione forzata”.

Accusato da una fan: “sei un gran maleducato”

Intanto in questi giorni Gabriel Garko ha dovuto rispondere alle accuse di una fan che, attraverso il suo profilo Instagram, ha inviato un messaggio diretto all’attore scrivendo: “Bellissimo, dal vivo ancora di più, ma anche un gran maleducato. Non si presta a fare foto con chi lo segue in tutti i suoi film… Ma se non ci fossimo noi?”. Naturalmente le parole della ragazza hanno trovato immediata replica da parte dell’attore che ha sottolineato: “Per me definire una persona maleducata è ben altro. Ad esempio quando uno cerca di fotografare una persona famosa o non di nascosto… Questa è maleducazione. Decidere di fare una foto con una persona che te lo chiede, non è comunque obbligatorio, ma sembra che lo sia diventato perché tutti ignorano il ‘momento’, comunque la ringrazio dell’insegnamento e dei complimenti…”. Dalla sua parte si è schierata la ex fidanzata Eva Grimaldi, che ha scritto: “Tanti si improvvisano fan, poi vai a scoprire che sono amici di qualche paparazzo. Scusate, ma sto dalla parte di Gabriel. Essere fotografati di nascosto scoccia molto. Buone vacanze fraté!“.



