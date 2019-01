Gerò Carraro ricomincia da Laura Moretti/ Lei è un’amica di Simona Ventura: viaggio insieme e nuovi progetti

A distanza di un paio di mesi dalla rottura con Simona Ventura, nonostante la fiamma della passione si sia spenta, Gerò Carraro mantiene per la ex compagna un fortissimo affetto che li unirà per sempre. I due quindi, sono liberi di mostrare pubblicamente le loro nuove frequentazioni ed infatti, questo è accaduto in entrambi i casi. La SuperSimo Nazionale infatti, in attesa di tornare da Mamma Rai con la nuova edizione di The Voice Of Italy, si sta frequentando con il giornalista Giovanni Terzi, come lui stesso ha confermato proprio di recente. Ma anche Gerò ha trovato un nuovo amore, almeno così ci rivelano le ultime indiscrezioni del mondo del gossip. Si tratta di Laura Moretti, grande amica della conduttrice piemontese. Il settimanale Chi li ha pizzicati a passeggio per le vie del centro di Milano e i due non si sono certo eclissati. Anzi. Mano nella mano hanno sorriso ai flash presentando lietamente il sentimento che li lega al momento. Carraro e la Moretti sono anche ritornati da poco da un viaggio insieme alle Maldive.

Gerò Carraro ricomincia da Laura Moretti

Gerò Carraro e Laura Moretti si conoscono da molto tempo, visto che lei è una cara amica di Simona Ventura. Per loro due inoltre, pare ci siano in vista anche dei nuovi progetti di coppia. “Operazione trasloco iniziata – scriveva qualche giorno fa Carraro – ora si decolla”. Un paio di settimane fa, il settimanale Gente ha confermato la nuova love story della Ventura con Giovanni Terzi. “Io e Simona Ventura ci frequentiamo da un mese. È una relazione appena sbocciata che ci ha lasciato entrambi sorpresi”, ha dichiarato lui, per poi aggiungere: “Vorrei precisare, però, che il nostro legame non c’entra con la rottura di Simona e Gerò (Carraro, ndr)”. Lo scorso novembre invece, Gerò e Simona si dicevano addio ufficializzando la rottura anche con un video sui social. “Sì abbiamo deciso di interrompere la nostra storia d’amore sapendo benissimo della stima e di tutto quello che ci terremo sempre, dei ricordi e di ciò che è stato”, aveva confidato Carraro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA