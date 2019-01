Gina Lollobrigida a Domenica In/ Primo ciak ad Hollywood: biopic per Netflix? Gli altri ospiti della Venier

Gina Lollobrigida tornerà nel salotto di Domenica In, ospitata da Mara Venier. La celebre attrice continua a preferire la vicinanza della veneziana piuttosto che Barbara d’Urso? Come ben sapete, la ruspante conduttrice napoletana è tornata con Domenica Live e le sue esclusive proprio la passata settimana. La Lollo però, tra una chiacchiera e l’altra, preferisce recarsi a Roma per essere nuovamente ospitata dalla “Zia” d’Italia. L’anticipazione ci giunge dai colleghi di Blogo che hanno svelato gli ospiti del 19 gennaio a partire dalle 14 in punto. L’attrice sarà la protagonista di una nuova intervista, dopo il suo approdo anche su Instagram, conquistando gli estimatori. Ed infatti Gina, continua ad usare il social network dedicato alla fotografia, postando scatti d’epoca e video molto interessanti. L’ultimo video risale allo scorso 28 dicembre, raccontando la magia del Natale. “Non è mai tardi per vivere una bella infanzia”, ha scritto condividendo la sua clip.

Gina Lollobrigida ospite a Domenica In

Gina Lollobrigida intanto è impegnata anche ad Hollywood, così come scrive il Corriere.it. Ed infatti la 91enne era attesa per il primo ciak di “The Last Diva”, per raccontare la sua storia con un biopic. Quasi sicuramente, questo progetto verrà raccontato in onda con Mara Venier, nel corso del nuovo appuntamento con Domenica In. A quanto pare, il documentario potrebbe essere acquistato anche da Netflix. Nel frattempo, tra le primissime indiscrezioni sappiamo che è stato prodotto da Agnus Dei e diretto da Giulio Base. Raggiunta dalla testata giornalistica prima del viaggio, racconta di non avere paura delle tante ore passate in volo: “Ho sempre preso tanti aerei, per i miei reportage fotografici ho visitato ventiquattro Paesi”. Poi ha aggiunto: “L’importante è che mi diano un posto vicino al finestrino, così guardo fuori, perché io in quelli che stanno in mezzo non mi ci siedo! Certo, devo sperare che il tempo sia buono, perché se non lo è allora mi spavento un po’ anch’io, lo ammetto…”. Tra gli altri ospiti della Venier, troveremo anche Claudia Gerini, Gloria Guida e lo stilista Roberto Capucci.

