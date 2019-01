Giulia Cavaglià/ Uomini e donne, video della lite con Lorenzo Riccardi: “Non mi piaci più, ti dirò di no”

“Con te dovremo arrivare ad una scelta, ma come facciamo?” Maria De Filippi non ha più parole per quello che sta succedendo nel trono di Lorenzo Riccardi a Uomini e donne e oggi glielo farà presente. Il trono classico torna in onda con Giulia Cavaglià in crisi netta e non perché innamorata, sognante e felice ma perché arrabbiata e delusa da una persona in cui aveva creduto tanto. La bella corteggiatrice oggi sarà al centro della puntata e tutto per via dell’avvicinarsi della scelta di Lorenzo ma, soprattutto, per come sono andate le ultime esterne e l’ultimo no di Lorenzo non deve esserle proprio andato giù. Secondo le ultime anticipazioni sembra proprio che Lorenzo sia davanti ad un bivio ma che alla fine delle due strade che può percorrere non ci sarà nessuno ad aspettarlo. Giulia è stanca del suo comportamento e oggi glielo farà presente.

LE PAROLE DI GIULIA

In particolare, nel video anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e donne, sentiamo Giulia dirsi stanca del comportamento di Lorenzo e poco voglioso di essere scelta, di continuare il suo percorso e di dire no. Dopo che lui non si è presentato in esterna con lei, la corteggiatrice ha ricambiato facendo infuriare Lorenzo che adesso in studio la accusa di aver perso tempo dicendo no ad un momento che avrebbero potuto condividere: “Sono stanca, come ti comporti non mi piace, tu non mi piaci più”. Non contenta la corteggiatrice è convinta che alla fine gli dirà di no e la stessa Maria De Filippi sorride al solo pensiero che le due possano dire di no all’ex corteggiatore che, a questo punto, potrebbe addirittura rimanere senza scelta se non quella di andare via o ricominciare tutto da capo. Sarà questo il suo destino? Clicca qui per vedere il video del momento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA