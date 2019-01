IL SALVAGENTE, STRISCIA LA NOTIZIA/ Video, Test della pasta, poker top: De Cecco, Voiello, Rummo, La Molisana

A Striscia la Notizia Max Laudadio ha portato a compimento il suo “test” della pasta nella rubrica “E’ tutto un magna magna”: sono stati analizzati 22 tipi di pasta diversi, Max Laudadio ha raccontato i passaggi che hanno portato alla scelta del titolo di copertina del Salvagente: “La verità sulla pasta italiana“. Sono stati analizzati i flussi delle importazioni di grano da Stati Uniti e Canada, e i discussi problemi di di contaminazione da Glifosato utilizzato in fase di preharvest (ossia poco prima del raccolto. In base alle denunce riportate anche dal programma, la polemica ha infuriato tanto da portare alla decisione presa di recente dalle principali aziende della pasta italiana di rinunciare all’importazione del grano proveniente da quelle zone, decisione sulla quale è stata raccolta la testimonianza di Enrico Cinotti.

QUATTRO MARCHE DI PASTA AL TOP

Ma quali sono stati i risultati del test? Secondo il Salvagente e il test della pasta italiana di Max Laudadio, sono quattro le marche che hanno ottenuto una votazione eccellente: De Cecco: voto 9,8 – De Cecco integrale: voto 9,6 – Voiello 100% grano aureo: voto 9,5 – La Molisana: voto 9,5 – Rummo: voto 9,1. Sono i tipi di pasta che rispondono in maniera più efficace agli standard di qualità e che soprattutto non presentano tracce di contaminazione da glifosato, o lo fanno in maniera irrisoria. Alcune marche molto importanti si attestano invece su un livello appena sufficiente: Barilla 5 cereali: voto 6,9 – Garofalo: voto 6,7 – Esselunga: voto 6,5 – Barilla: voto 6,4 – Divella: voto 6,3 – Coop: voto 6,2 – Granoro: voto 6,1 – La Molisana integrale: voto 6. Insufficienti solo tre marchi: Del Verde: voto 4,5 – Combino (Lidl): voto 3,5 – Tre Mulini (Eurospin): voto 3.

IL VIDEO DEL “SALVAGENTE” DI STRISCIA LA NOTIZIA SUL TEST DELLA PASTA



© RIPRODUZIONE RISERVATA