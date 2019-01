IRON MAN 3/ Su Rai 2 il film con Robert Downey Jr. (oggi, 17 gennaio 2019)

NEL CAST ROBERT DOWNEY JR.

Il film Iron Man 3 va in onda su Rai 2 oggi, giovedì 17 gennaio 2019, alle ore 21.20. Si tratta di una pellicola del 2013 distribuita in Italia dalla casa produttrice Walt Disney Studios ed è stata scritta e diretta da Shane Black. Recita in questo film una delle attrici più famose, Gwyneth Paltrow che ha il suolo della protagonista femminile, mentre il ruolo di Iron Man è affidato a Robert Downey Jr. che ha anche contribuito alla sceneggiatura stessa del film. Un film con tantissimi effetti speciali, sono proprio quelli che lo caratterizzano e quindi sono degni di nota. Anche le musiche di Brian Tyler sono un fiore all’occhiello di Iron Man 3, questo compositore statunitense ha dato il meglio di se in ogni musica di questo fantastico film. Ma scopriamo adesso nel dettaglio la trama del film.

IRON MAN 3, LA TRAMA DEL FILM

Tony Stark ricorda in un momento dell’inizio del film un party avvenuto alla vigilia di Capodanno del 1999 a Berna, quando incontrò la scienziata Maya Hansen, inventrice di Extremis, un siero sperimentale capace di guarire da lesioni invalidanti. Lo scienziato zoppo Aldrich Killian offre loro di unirsi alla sua azienda, anche con il fine di potersi curare e poter riprendere dei loschi suoi giri, ma Stark rifiuta l’offerta, umiliando Killian lasciandolo sul tetto dell’edificio in sua vana attesa di riscatto. Stark intanto passa il tempo a costruire delle armature da Iron Man. Ad un certo punto per vendicarsi, Aldrich rapisce la fidanzata di Stark e prende le sue armature, per fare in modo di costruirsi un’armata per poterlo combattere. Naturalmente non vi diciamo tutte le battaglie e quello che realmente succederà nel film, altrimenti vi toglieremmo il bello di questa grande avventura tutta fatta di grandi scene. Il finale non è per nulla scontato e si prepara a lasciare di stucco tutti, la donna rapita per fortuna non è morta ma Stark viene imprigionato in una delle sue armature, di quelle destinate alla distruzione, quindi tutto resta ancora una volta pronto a lasciarci con il fiato sospeso.

