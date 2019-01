Isola dei Famosi 2019/ Foto, polemiche per Aaron Nielsen: “l’ennesimo figlio di…, è più famoso il mio cane”

Ad una settimana dalla messa in onda della prima puntata, l’Isola dei Famosi 2019 è travolta dalla prima polemica. Tutto è nato quando la pagina ufficiale del reality show di canale 5 ha svelato l’identità di un altro naufrago ufficiale. A Marco Maddaloni, Jo Squillo, Marina La Rosa, Paolo Brosio, Viktoria e Virginia Mihajlovic si aggregano anche l’attore Kaspar Capparoni e Aaron Nielsen. Anche per la nuova edizione dell’Isola, infatti, la produzione ha deciso di insrire nel cast un bello. Se lo scorso anno tale ruolo toccò a Francesco Monte e Marco Ferri, quest’anno, è la volta del 25enne figlio di Brigitte Nielsen e del pilota di rally Raoul Meyer. Nonostante sia un modello affermato, però, la sua presenza non è stata accolta nel migliore dei modi dal popolo dei social che stanno inondando di commenti il post con la sua foto sottolineando il fatto che non sia famoso. “Ha più follower mia nonna” – scrive qualcuno e un altro aggiunge – “è più famoso il mio cane”. E ancora: “Alessia dovrà dire benvenuti a questa nuova edizione dell’isola dei non famosi!!!!”, “L’ennesimo figlio di che vive di luce riflessa della mamma famosa Brigitte Nielsen”. L’avventura di Aaron Nielsen, dunque, non parte nel migliore dei modi: riuscirà a conquistare il cuore del pubblico? Cliccate qui per leggere tutto.

PAOLO BROSIO: “VOGLIO VINCERE L’ISOLA DEI FAMOSI 2019”

Paolo Brosio non vede l’ora di partire per l’Isola dei Famosi 2019. Dopo aver fatto l’inviato nell’edizione del 2006, la prima in Honduras dopo quella di Santo Domingo, in un’intervista rilasciata ai microfoni del programma radiofonico di Radio Due, I Lunatici, Paolo Brosio ha rivelato di puntare alla vittoria: “Voglio vincere, sono tre anni che cerco di realizzare il primo pronto soccorso di Medjugorje. A parole è tutto facile, nei fatti servono soldi. Abbiamo già messo da parte 190.000 euro […] L’Isola può diventare un’occasione in due sensi: primo perché romperò le scatole a tutti con questo progetto, ne parlerò spesso, davanti a milioni di italiani, e poi perché se accadrà un miracolo, per intercessione di San Giuseppe che commuove il cuore di suo figlio Gesù, e arriverò in finale, ci sarà un premio extra-contratto di 100.000 euro che io vorrei donare a questa finalità”, ha spiegato. Brosio, dunque, riuscirà a realizzare il suo sogno?





© RIPRODUZIONE RISERVATA