Iva Zanicchi, confessioni hot/ “Quella volta che guardai un porno…”: “Ho visto dei batacchi tanti!”

Iva Zanicchi fa parte della Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti. Ogni mercoledì sera, la ruspante giudice popolare di Tu si que vales, regala la sua opinione commentando i temi della serata al fianco delle altre presenze fisse della trasmissione in onda su Rete4. Anche ieri, ha fatto gloriosamente la sua parte (ma in collegamento) raccontando un dettaglio decisamente hot. La terz’ultima puntata della trasmissione infatti, ha avuto fin dalle prime battute una virata decisamente bollente. Giacomo Urtis infatti, presentandosi in studio con una specie di fascia contenitiva al viso, ha confessato di non potere fare sesso per un mese e mezzo. Francesca Barra si è domandata il perché, indicando il basso ventre: “Non capisco: se uno si opera alla faccia non può fare attività qua?”. Alfonso Signorini chiarisce ogni dubbio: “Perché dove hai indicato con le mani non è il posto giusto…”. Dopo queste dichiarazioni, Iva Zanicchi ha chiuso col botto.

Iva Zanicchi, confessioni hot: “Quella volta che guardai un porno con Fausto…”

La puntata de La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti, si è conclusa con i risvolti hot di Iva Zanicchi. L’artista in collegamento dal Teatro Ciak di Milano, ha voluto raccontare un aneddoto sulla vita privata: “La cassetta porno che Fausto mi regalò per il compleanno? Non fu per il compleanno. Era un periodo di stanca e tornò a casa con una cassetta. Mi disse “Iva la vediamo?”, non avevo voglia, poi ci siamo messi sul divano, ho iniziato a guardare e gli ho detto “ma sei scemo?”, io non avevo mai visto un porno però poi, dopo un po’, a furia di guardarlo, ho fatto “ooohh…ehhhh (sgrana gli occhi, ndr), ho visto delle robe…sijor Chiambretti dei bastoni, dei batacchi tanti e dopo un po’ mi sono emozionata…che le devo dire…”, Piero Chiambretti a questo punto, decide di interromperla: “Va beh, il vantaggio di quei film è che si sa come vanno a finire” e la Zanicchi ha concluso: “In quel caso successe che io mi sentivo un po’ così, tutta eccitata e dissi “Pippi andiamo a letto”…lui mi rispose “vai avanti te che voglio vedere come va a finire”. Giuro è la verità, è la verità”.

