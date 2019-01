Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi grazie a Iannone? / Mobilita i suoi medici per il fratello di Belen!

Mancano ormai pochi giorni all’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi e, da alcuni giorni, c’è già un dilemma su uno dei suoi partecipanti. Poche settimane fa, Jeremias Rodriguez, sciando con Andrea Iannone, si è rotto un braccio, cosa che ha messo inevitabilmente in discussione la sua partecipazione (ormai certa) al reality di Canale 5. Stando però alle ultime novità, il fratello di Belen potrebbe farcela e proprio grazie al noto amico pilota. A svelarlo è il settimanale Spy che svela l’immediato intervento di Andrea Iannone per l’ex cognato. “Un altro colpo di scena sulla prossima “Isola dei Famosi” targata Canale 5: Andrea Iannone manda l’ex cognato Jeremias Rodriguez in Honduras. – si legge nel comunicato del noto settimanale, che aggiunge – il pilota, ex fidanzato di Belen Rodriguez, ha chiesto il pronto intervento del suo staff di specialisti che lo segue per la MotoGP per aiutare Jeremias a guarire in fretta la frattura composta al metacarpo.”

Jeremias Rodriguez all’Isola ma in ritardo? Ecco i papabili sostituti

L’intervento di Andrea Iannone e, quindi, dei medici del suo staff avrebbe assicurato a Jeremias Rodriguez la partecipazione all’Isola dei Famosi 2019. Infatti ancora si legge: “Gli specialisti hanno ordinato la rimozione del gesso, da sostituire con un tutore elastico: così, dopo un periodo di riposo utile a ricalcificare la rottura, Jeremias potrebbe partire per l’Honduras.” Jeremias però, entrerebbe in gioco non alla prima puntata, bensì alla terza. Intanto, come suo rimpiazzo temporaneo si fanno altri nomi. E spunta quello di Luigi Mastrangelo , dell’ex inviato del programma Stefano Bettarini e dell’ex nuotatore Luca Marin (amore storico di Federica Pellegrini).

© RIPRODUZIONE RISERVATA