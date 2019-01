La figlia di Al Bano e Romina Power si sposa?/ La verità sul futuro di Romina Carrisi

La figlia di Al Bano e Romina Power si sposa? Sono numerose i rumor sul futuro di Romina Carrisi che sembra essere pronta a salire sull’altare per sposarsi. Sul web si è parlato insistentemente addirittura di giornate passate insieme alla sorella Cristel per cercare l’abito per le nozze. Tutto è nato da una storia che Romina Carrisi ha pubblicato su Instagram dove si trovava proprio con la sorella all’interno di un atelier pronta a mostrare diversi abiti da sposa. Sono numerosi i fan allora che hanno iniziato a commentare le sue foto, cercando di trovare ulteriori informazioni dal luogo alla data fino ad arrivare ovviamente al nome del possibile marito. Nell’epoca dei social la notizia si è sparsa a macchia d’olio, finendo anche sui principali media del nostro paese. Alla fine è stata la stessa ragazza a dover fare chiarezza su quanto era accaduto proprio sul suo profilo di Instagram onde evitare ulteriori dubbi.

La figlia di Al Bano e Romina Power si sposa? Romina Carrisi fa chiarezza

Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, ha dovuto fare chiarezza sulla possibilità che la vedeva pronta a sposarsi. Dopo aver visto come avevano reagito fan e stampa alla sua storia su Instagram che la vedeva all’interno di un atelier insieme alla sorella Cristel ha capito che sarebbe dovuta intervenire. Così ha pubblicato un’altra storia dove ha spiegato che non c’era nessun matrimonio in agenda e che questo non è nei suoi pensieri al momento. Ha invitato poi tutti i fan che si facevano dei film sulle sue storie d’amore a vivere la cosa con maggiore tranquillità. Va ricordato che comunque la ragazza ha una relazione stabile da diverso tempo con Francesco Gastel, quest’ultimo di recente ha subito un infortunio non rilevante alla gamba che l’ha costretto a qualche giorno di riposo. Nell’atelier probabilmente Romina Jr era presente per provare qualche vestito, magari invitata al matrimonio ma di qualcun altro.

