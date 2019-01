LA PARANZA DEI BAMBINI DI CLAUDIO GIOVANNESI/ Video trailer: Berlinale, la guerra degli adolescenti di Napoli

Tra i film più attesi del 2019, La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi è stato selezionato per il concorso principale della 69° edizione della Berlinale, ovvero il Festival internazionale del cinema di Berlino. Dopo Gomorra, diretto da Matteo Garrone, ecco un altro lungometraggio tratto da un libro dello scrittore Roberto Saviano: una cronaca della Napoli contemporanea che segue le vicende di un gruppo di adolescenti con l’obiettivo di fare soldi e di conquistare il potere nel Rione Sanità. Prodotto da Palomar con Vision Distribution, il film è stato girato la scorsa estate e vede un cast di esordienti: Francesco Di Napoli, Artem Tkachuk, Alfredo Turitto, Ciro Vecchione, Ciro Pellecchia, Mattia Piano Del Balzo.

IL TRAILER DE LA PARANZA DEI BAMBINI

Il possibile film della svolta per Claudio Giovannesi, tra i registi più promettenti del panorama italiano: dopo La casa delle nuvole e Alì ha gli occhi azzurri, il cineasta romano nel 2016 ha presentato il suo Fiore in concorso nella sezione Quinzaine des Realisateurs al Festival di Cannes, raccogliendo un ottimo successo. Il dramma, prodotto da Pupkin Production, Ibc Movie e Rai Cinema è valso a Giovannesi un premio speciale ai Nastri d’Argento e il premio al miglior attore non protagonista a Valerio Mastandrea ai David di Donatello. C’è grande attesa, dunque, per la pellicola che punta a raccontare la guerra degli adolescenti di Napoli: appuntamento dal 7 al 17 febbraio alla Berlinale, qui di seguito il trailer pubblicato da Repubblica





