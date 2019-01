LO STATO CONTRO FRITZ BAUER/ Su Rai 3 il film con Burghart Klaussner (oggi, 17 gennaio 2019)

NEL CAST BURGHART KLAUSSNER

Il film Lo Stato contro Fritz Bauer va in onda in prima visione tv su Rai 3 oggi, giovedì 17 gennaio 2019, alle ore 21, 15. Diretta da Lars Kraume, la pellicola ha come protagonista attori non famosissimi ma che si sono in questo film impostati per la loro bravura nell’interpretare dei ruoli molto delicati visto il periodo storico che si stava vivendo. Burghart Klaussner è il protagonista, ma sono davvero molti i volti che si susseguono in questo thriller, molti di noi troveranno anche riscontri storici che sono parte della storia della Germania e di tutto il mondo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LO STATO CONTRO FRITZ BAUER, LA TRAMA DEL FILM

Siamo in Germania durante la seconda guerra mondiale, il procuratore generale viene a sapere che un ex colonnello delle SS si nasconde in vari paesi ed attualmente è in Buenos Aires. Lui stesso è un ebreo, però non ha avuto nessun problema durante la guerra per averlo tenuto nascosto, ora vuole solamente arrivare in Danimarca per poter denunciare tutto quello che è stato fatto durante il terzo Reich. Naturalmente trova impossibile riuscire a denunciare, la Germania infatti in questo periodo tende a nascondere tutto quello che era successo perché non vuole conseguenze e solamente affossare quanto fatto da Hitler. Ma lui non si arrende e riesce a scappare sempre e contatta i servizi segreti israeliani per poterlo denunciare e fare tutti i nomi delle persone coinvolte che erano in plotone con lui e dire dove queste attualmente si trovino con tutti i reati che hanno commesso. Per questo commette alto tradimento e viene cercato ancora di più dalle forze tedesche. Lui alla fine capisce che non è il desiderio di vendetta che lo spinge a fare questa lotta, ma un forte senso di giustizia, che supera anche il suo istinto di sopravvivenza.

