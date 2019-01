Mai dire talk/ Anticipazioni e ospiti 17 gennaio: da Gabriel Garko a Elettra Lamborghini

Giovedì 17 gennaio, in prima serata, Itallia 1 trasmette una nuova puntata di Mai dire talk. La trasmissione condotta da Mago Forest, affiancato da Greta Mauro e Stefania Scordio con l’immancabile commento della Gialappa’s Band, dopo aver fatto compagnia al pubblico di Italia 1 nell’ultima parte del 2018, è tornata in onda giovedì 10 gennaio facendo registrare ascolti più alti rispetto a quelli delle puntate di dicembre. Lo scorso appuntamento di Mai dire talk, infatti, nonostante l’agguerrita concorrenza, è stata seguita da 1.032.000 spettatori (5.1%). Il tema principale del programma è il divertimento. Il Mago Forest e i vari protagonisti comici, infatti, insieme agli ospiti, cercano di regalare ai telespettatori due ore di spensieratezza. Quali personaggi famosi, dunque, si metteranno in gioco questa sera? Andiamo a scoprire insieme tutto.

GLI OSPITI DI MAI DIRE TALK

Grandi e imperidibili ospiti per la puntata di Mai dire talk in onda oggi, giovedì 17 gennaio. Ospiti del Mago Forest saranno l’attore Gabriel Garko,l’ereditiera e oggi cantante Elettra Lamborghini, Antonio Ornano, Herbert Ballerina, l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto e l’attrice Diana Del Bufalo. Ci sarà, inoltre, Max Giusti, che vestirà i panni di Pierluigi Pardo e Renzo Arbore. In studio anche Giovanni Cacioppo. Anche nella puntata odierna ci sarà la squadra di opinionisti tra i quali spiccano Aurora Ramazzotti e Paola Di Benedetto che commenteranno ciò che accadrà in studio agli ospiti.

LE ESIBIZIONI

Come sempre non mancheranno le esibizioni degli attori comici di Mai dire talk. Francesca Manzini darà vita alle parodie di Asia Argento e Francesca Cipriani, mentre Liliana Fiorelli interpreterà quella di Elettra Lamborghini. Continueranno, poi, le inchieste di Jerry Polemica e di Marcello Macchia, alias Maccio Capatonda che farà incursione nello studio di “Mai dire Talk”. Marcello Cesena tornerà ad indossare i panni baronetto Jean Claude di “Sensualità a corte” e del meteorologo “Colonello Dallacintola” mentre Brenda Lodigiani si calerà nel ruolo de “La brieffatrice”. Ci saranno, infine, lo stagista giornalista Alfredo Colina, alias Dario Mensola, e gli stand up comedian Stefano Rapone e Francesco Frascà. Infine, il duo “Le coliche” formato da Claudio e Fabrizio Colica cercheranno di comporre una nuova canzone per i prossimo Festival di Sanremo.





