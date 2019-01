Masterchef Italia 2019/ Anticipazioni e diretta 17 gennaio: le selezioni dei concorrenti, chi ce la farà?

L’attesa è finita. Da giovedì 17 gennaio, alle 21.15 su Sky Uno, dopo la vittoria di Michele Cannistraro a Masterchef All Stars Italia, parte Masterchef Italia 2019, il talent show culinario più famoso della televisione italiana che dà agli amanti della cucina la possibilità di realizzare il sogno di trasformare una passione in un lavoro. I concorrenti sono tutti chef non professionisti che, grazie all’esperienza maturata dietro i banconi della cucina di Masterchef, riescono spesso a trovare posto nel campo della ristorazione. Nella prima puntata prenderanno così il via le selezioni degli aspiranti concorrenti. Conquistare la fiducia della giuria non sarà facile. Sin dalle prime prove, infatti, i concorrenti dovranno dimostrare di avere il talento, ma anche la stoffa per portare avanti un lavoro complicato come quello dello chef.

LA SCELTA DEI CONCORRENTI

Prima di riaprire ufficiamente la cucina di Masterchef Italia, durante la prima puntata dell’ottava edizione del talent show culinario, verranno selezioni i concorrenti. Il pubblico avrà così la possibilità di cominciare a conoscere gli aspiranti proprietari dei famosi grembiuli. Durante il Live Cooking daranno prova delle loro abilità cercando di conquistare il palato dei giudici con un piatto che considerano il oro punto di forza. Successivamente si sfideranno nell’Hangar, da cui emergeranno i 20 migliori concorrenti che entreranno nella cucina di Masterchef Italia 2019. Per sperare di coronare il loro sogno, gli 80 aspiranti concorrenti hanno a disposizione 45 minuti per preparare un piatto con ingredienti portati da casa e 5 minuti per completarlo davanti agli occhi attenti dei giudici con il supporto di parenti e amici in balconata. Il meccanismo e le prove restano identici a quelli degli scorsi anni ovvero, in ogni puntata, i concorrenti dovranno affrontare tre differenti prove con un livello di difficoltà che diventerà sempre maggiore nel corso delle settimane ovvero la Mystery Box, l’Invention Test e Pressure Test.

MASTERCHEF ITALIA 2019: I GIUDICI

A giudicare i concorrenti di Masterchef Italia 2019, anche quest’anno, saranno Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Joe Bastianich, ormai presenze fisse del talent show di Sky. La novità di quest’anno si chiama Giorgio Locatelli, proprietario di un ristorante con una Stella Michelin, “Locanda Locatelli” che ha sede a Londra e che ha preso il posto di Antonia Klugman che ha deciso di lasciare il posto di giudice di Masterchef alla fine della scorsa edizione. Saranno i giudici a valutare tutti i piatti che i quattro giudici preparetanno nel corso delle varie puntate scegliendo, di volta in volta, il migliore e il concorrente da eliminare.

LE DICHIARAZIONI DEI GIUDICI

Talento è la parola d’ordine di Masterchef Italia 2019. I giudici premieranno i concorrenti che daranno prova di essere degli ottimi chef, capaci di gestire anche le varie difficoltà che si incontrano in cucina. L’ottava edizione sarà di altissimo livello come spiega Bruno Barbieri in conferenza stampa: “A questo giro il livello di MasterChef è altissimo. Sono stati fatti casting più lunghi, abbiamo cercato il meglio del meglio del meglio anche se dopo otto anni non era facile. Abbiamo visto cose straordinarie, è difficile giudicare piatti ad altissimo livello: conoscerete concorrenti molto interessanti di ogni età e non è stato facile trovarli”. “Quest’anno per la prima volta è stato difficile intuire chi poteva arrivare alla fine. Per me il momento più bello quando è venuto ospite Marco Pierre White“, aggiunge Cannavacciuolo. Bastianich svela un momento il rapporto che si crea tra i giudici e i concorrenti: “Noi siamo non solo giudici ma padre, amico e psicologo. Siamo riusciti a catturare l’attenzione delle persone“. Infine, le parole del nuovo giudice, Giorgio Locatelli: “Dei concorrenti capiamo aspirazione e sogni e intuiamo se ci arriveranno. Se la gente si diverte metà di quello che mi sono divertito io sarà un super successo. Ammetto che ogni eliminazione per me è una tragedia, io non avrei eliminato nessuno perché per me la cucina è diventare parte di una squadra”.



