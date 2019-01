Matteo Salvini vuole tornare con Elisa Isoardi?/ “Lei è in crisi ma lui la segue sempre!”, l’indiscrezione

Matteo Salvini vuole tornare insieme ad Elisa Isoardi? Tra di loro non è detta l’ultima parola! A quanto pare il vicepremier, vorrebbe riaccogliere la conduttrice tra le sue braccia ma proprio lei, non riuscirebbe a “cedere”. Il gossip che scotta è stato riportato da Alfonso Signorini, durante il nuovo appuntamento del mercoledì sera con #CR4 – La Repubblica delle donne, il programma condotto da Piero Chiambretti e in onda su Rete4. “Lei è in crisi, non vuole tornare. Lui la segue sempre”, ha raccontato il direttore di Chi. Successivamente Signorini, ha rivelato anche che il Ministro dell’Interno si scambierebbe da qualche settimana dei messaggi con Francesca Cipriani. “Questa notizia è inquietante”, ha rivelato il giornalista. Proprio l’ex Pupa nel corso di Pomeriggio 5 andato in onda ieri, aveva confermato questa indiscrezione. Delle scorse giornate infatti, la giunonica showgirl è stata derubata in stazione a Milano e, per tutta risposta, ha lanciato un appello a Salvini tramite Instagram: “Sono appena stata derubata a Milano… a chi è stato auguro il peggio… bravo MATTEO SALVINI sbattili tutti fuori questi delinquenti e non farli entrare più in Italia… Sei un grande”.

Matteo Salvini torna con Elisa Isoardi? Le precisazioni di lei

Nel frattempo, proprio in questi giorni, Elisa Isoardi a replicato al gossip che non continua a credere nella rottura con Matteo Salvini. E così, sempre tramite Instagram ha voluto precisare la questione, specie per coloro che la seguono. “Ho il dovere morale, per il rispetto che nutro nei confronti di tutte le persone che mi seguono e che, quotidianamente, manifestano il loro affetto e il loro sostegno, di comunicare che ho letto delle notizie sul mio conto e sulla mia vita privata destituite completamente di fondamento”, ha scritto sul suo account ufficiale. “Le inverosimili interpretazioni personali di soggetti terzi che rilasciano interviste avente a oggetto la mia vita privata sono lesive della mi onorabilità, della mia dignità e della mia privacy”, ha poi aggiunto la conduttrice de La Prova del cuoco.



