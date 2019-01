Nina Moric, dedica al figlio Carlos Maria/ “Non commettere i miei stessi errori”: parole toccanti su Instagram

Donna, showgirl, compagna ma prima di tutto mamma. Per Nina Moric è sicuramente suo figlio Carlos Maria la cosa più importante della sua vita. È per lui che la showgirl croata ha combattuto tante battaglie ed è stata la sua lontananza a farle vivere un periodo davvero terribile della sua vita. Oggi, però, per Nina e Carlos è tornato il sereno. Forse anche memore di quanto vissuto in passato, oggi Nina Moric si è lasciata andare ad una toccante dedica su Instagram, indirizzata proprio al figlio avuto con Fabrizio Corona. Su una foto di Carlos Maria, attraverso le Instagram Stories, Nina ha scritto un lungo messaggio fatto di parole pregne d’amore per suo figlio. “Se sei buono la gente se ne approfitta”: esordisce così la Moric, che poi prosegue “Tanti grandi dirigenti, lo sai come sono arrivati dove sono? Si sono barcamenati in mezzo alla corrente”.

NINA MORIC E LA DEDICA PER CARLO: “NON COMMETTERE I MIEI ERRORI”

Il lungo post di Nina Moric per suo figlio Carlos Maria Corona continua con quello che vuole essere anche un promemoria per il futuro per il ragazzo ancora così giovane. “Non permettere a NESSUNO di dirti che non puoi fare qualcosa. – scrive la showgirl croata, che poi ammette – Non fare come me, promettimelo! Io sognavo… Ma mi sono lasciata distrarre. Ero in attesa che succedesse qualcosa e che quel qualcosa era l’attesa; è la vita e va vissuta. Sii gentile e abbi coraggio. Voglio vederti volare, angelo mio. Sono certa che lo farai”. Una vera e propria “ammissione di colpa” per la Moric che spera che suo figlio non commetta i suoi stessi errori.

