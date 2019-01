Ornella Vanoni e Donatella Rettore, lite dietro le quinte?/ Ora o mai più: le new entry già ai ferri corti…

C’è già guerra nel dietro le quinte della seconda edizione di Ora o mai più? Il programma musicale prenderà il via questo sabato 19 gennaio, scontrandosi con la seconda puntata di C’è posta per te. Tra le pagine del settimanale Oggi, spunta fuori una indiscrezione che riguarda Ornella Vanoni e Donatella Rettore. Entrambe dietro il bancone dei giudici, sembrano già essere in “lite” per motivi che attualmente non ci sono chiari. Ed infatti, pare anche che la Vanoni abbia esplicitamente richiesto di avere la cantante di “Kobra” seduta molto lontana da lei: per quale motivo? La 84enne che entra a far parte del cast di questa seconda edizione, non vedrebbe di buon occhio la collega (anche lei new entry): “Secondo rumors insistenti, avrebbe chiesto di non incontrarla dietro le quinte e di sederle lontano. Liti in arrivo? Ah, saperlo…”, conclude il buon Alberto Dandolo nella sua rubrica.

Ornella Vanoni e Donatella Rettore, lite dietro le quinte?

Donatella Rettore proprio ieri sera, ha condiviso con gli estimatori uno scatto che ritrae Ornella Vanoni. “Ornella, sei un mito!”, ha scritto l’icona degli anni ’80 su Instagram. Primo tentativo di pace dopo la guerra? Chi lo sa… Ora o mai più, partirà ufficialmente questo sabato e, fin dalle prime battute, vedremo come si comporteranno in diretta le due interpreti. Al centro delle polemiche intanto, ci è recentemente finito proprio Amadeus, dopo la sua intervista a Domenica In. Il conduttore chiacchierando con Mara Venier, non avrebbe dato i giusti meriti a Lisa, cantante che ha vinto la prima edizione del talent. Proprio la cantante però, ha sedato le proteste del pubblico postando un messaggio social molto chiaro: “Caro Amadeus, grazie per questo messaggio. Mi dispiace per i commenti negativi da parte dei più estremisti dei miei fan e colgo l’occasione ancora una volta per far capire che non ho dubbi sul fatto che tu possa provare stima nei miei riguardi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA