Paolo Brosio all’Isola dei Famosi 2019/ “Porterò la mia fede! E se il signore mi farà vincere…”

Paolo Brosio sta per sbarcare sull’Isola dei Famosi 2019 con un preciso intento in testa. Nel cast dei naufraghi, il giornalista porterà la sua fede, ma anche la volontà di vincere per portare avanti un progetto che sogna da tanto tempo legato a Medjugorje. Per il piemontese questo, è anche un ritorno all’adventure game ed infatti, come ben saprete, nel 2006 ha partecipato nelle vesti di inviato di Simona Ventura, quando ancora lo show veniva mandato in onda sulla seconda rete di Casa Rai. Questa volta, in Honduras ci arriva con un bagaglio decisamente differente dal passato ed infatti, lui è molto cambiato ed i vizi hanno fatto spazio alla fede e la preghiera. Letteralmente folgorato dalla Madonna, Paolo è devotissimo e affronta la sua nuova avventura con la presentazione del progetto “Mattone del cuore – Livorno, Montenero, Capraia. Così come si legge sul portale de LaNazione.it: “Nell’isola, in città e nei luoghi mariani di Livorno dal 12 al 16 giugno andranno in scena appuntamenti sportivi, naturalistici, momenti di preghiera e anche di spettacolo che culmineranno sabato 15 alle 21.30 al Palamodigliani di Livorno nell’edizione speciale dello show di Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, con incasso a favore del primo soccorso di Medjugorje e di progetti di solidarietà voluti dal Vescovo, il pisano monsignor Simone Giusti”.

Paolo Brosio all’Isola dei Famosi 2019, l’appello di fede e speranza

Paolo Brosio, prima di arrivare sull’isola di Capraia, ne dovrà affrontare un’altra ben più difficile e complessa. Il giornalista dopo avere ricevuto la proposta ha riflettuto lungamente e poi, ha deciso di accettare anche per presentare i suoi progetti umanitari. “Innanzitutto – spiega Brosio – è un’opportunità straordinaria per mettere alla prova la mia Fede e di sottolineare con gli altri partecipanti, nel rispetto della libertà altrui, quanto sia importante credere in Dio come ho fatto io, trovando una mia dimensione più giusta rispetto alla ‘prima vita’ un po’ dissennata che ho vissuto”. “La partecipazione all’Isola – continua Paolo – sarà anche una eccezionale ribalta per gli appelli ad aiutarmi a realizzare il Primo soccorso a Medjugorje. Se il Signore mi farà vincere devolverò tutto il premio a questa nobile causa della costruzione dell’ospedale in Bosnia”. In conclusione, Paolo Brosio ha lanciato il suo appello a Pisa: “Invito la città a votarmi e a sostenermi per andare più lontano possibile in questa avventura”.

