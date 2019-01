Finalisti Saranno Isolani 2019/ Isola dei Famosi, Yuri, John, Giorgia e Alice: chi sarà il nuovo naufrago?

Finalmente abbiamo i nomi dei quattro finalisti di Saranno Isolani 2019: si tratta di Alice Fabbrica, Giorgia Venturini, Yuri Rambladi e Johm Vitale. L’avventura degli aspiranti naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019 a Saranno Isolani è giunta quindi al termine. L’ottavo ed ultimo giorno per i concorrenti è stato caratterizzato dalla determinazione da parte di alcuni in particolare nel conquistare gli ultimi e decisivi punti per scalare qualche posizione in classifica. E, in questo, l’ultima prova ricompensa è stata determinante. Alla fine di questa, le classifiche subiscono, infatti, dei cambiamenti. Per quella delle donne, che ha sempre visto in cima Alice, troviamo invece Lucia al primo posto, seguita proprio da Alice. Seguono poi Giorgia, Chiara ed Eleonora. Per quanto riguarda, invece, la classifica degli uomini di Saranno Isolani, troviamo: John al primo posto, seguito da Mario, Yuri, Salvo e chiude la classifica Mirko. È proprio quest’ultimo il più deluso del gruppo: “Ero primo all’inizio e ora invece…ultimo!”

CHI SARÀ IL VINCITORE E ACCEDERÀ ALL’ISOLA DEI FAMOSI?

Alla fine di questa avventura, i concorrenti di Saranno Isolani organizzano le proprie cose per lasciare definitivamente la giungla maremmana. Non prima, però, di qualche ultima parola ai compagni. Tutti depongono le armi e la stessa Chiara ammette di essere stata comunque bene con tutti. Non manca un po’ di nostalgia per l’avventura appena trascorsa. Arrivano anche i saluti di Filippo Nardi, che ricorda ai concorrenti di Saranno Isolani che l’avventura all’Isola dei Famosi 2019 sarà molto più dura di quella vissuta finora. Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda ieri, sono poi arrivati i nomi dei 4 finalisti: Yuri, John, Giorgia e Alice si giocano il posto da naufrago all’Isola vera e propria. Non ci resta ora che scoprire chi sarà il vincitore di Saranno Isolani, che verrà decretato nel corso della prima puntata dell’Isola dei Famosi 2019 in prima serata, il 24 gennaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA