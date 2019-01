Saranno Isolani 2019 / Chiara è la più nominata, dura lite tra Salvo, Giulia e Alice

L’inizio dell’Isola dei Famosi 2019 è vicino, così come è imminente la fine della breve ma intensa avventura degli aspiranti naufraghi a Saranno Isolani. Sette giorni insieme ma davvero tante le tensioni nel gruppo. Un’altra nasce dopo la nuova prova ricompensa, che vede le due squadre sfidarsi in una prova di memoria. Quella composta da Yuri, Salvo, Lucia conquista la vittoria ed un bel piatto di polpette al sugo che decide di non condividere con l’altra squadra.Questo scatena il malcontento soprattutto da parte di Giorgia, che trova il gesto da veri egoisti. Ma gli scontri non sono finiti qui, perché Filippo Nardi svela che è giunto il momento delle loro prime nomination che, per giunta, saranno palesi. In spiaggia, ogni aspirante naufrago sceglie la foto della persona che vuole nominare per poi annunciare palesemente, a turno, il nome.

CHIARA LA PIU’ NOMINATA DAI COMPAGNI

Senza grandi sorprese, la più nominata dal gruppo di Saranno Isolani 2019 è Chiara. La donna proprio non ha convinto gli altri che, un po’ per antipatia un po’ per motivazioni futili, la nomina. Tra i pochi che non la nominano c’è Lucia, che punta su Alice e motiva: “Perché la credo una grande rivale e io voglio arrivare tra i primi”; e Salvo che nomina Giorgia, scatenando poi, alcune ore dopo, una forte lite in tenda tra i due e Alice. Intanto, Chiara dice la sua sulla nomination ricevuta, dandone la sua motivazione: “Io sono la nominata perché sono la più forte. Lo sono semplicemente perché sono la più vera.” Chiara è infatti convinta di essere tra i più forti del gruppo, ma riuscirà davvero a conquistare un posto tra i finalisti di Saranno Isolani 2019?

© RIPRODUZIONE RISERVATA