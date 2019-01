Shaila Gatta, incidente sexy a Striscia La Notizia / Video, la velina perde la spallina e… il vestito!

La velina mora di “Striscia la Notizia“, Shaila Gatta. è stata protagonista di una piccola disavventura nel corso della puntata andata in onda il 15 gennaio. Durante uno stacchetto infatti ha ceduto la spallina del suo abito lasciandole un seno scoperto. I più attenti però avranno notato che in realtà sotto il vestito indossava una canotta color carne che l’ha coperta nonostante il fuori programma. Shaila, velina da oltre due anni nel programma ideato da Antonio Ricci, ha continuato a ballare senza scomporsi. Ripercorriamo ora la carriera di Shaila Gatta nata ad Aversa nel 1996. La trasmissione di Maria de Filippi Amici 2015 è stato il trampolino di lancio. La passione per la danza inizia le ha permesso di passare da Canale 5 al corpo di ballo di Tale e Quale show, fino a quello di Ciao Darwin. La velina mora Shaila Gatta, insieme alla compagna Mikaela Neaze Silva, forma una coppia davvero ben assortita in un programma che fa della longevità la sua arma vincente.

Shaila Gatta e l’amore per Striscia La Notizia

Nella presentazione presente sul sito ufficiale di Striscia La Notizia, ci sono alcune dichiarazioni di Shaila che spiega la sua emozione quando le fu comunicato di essere stata scelta dal programma: “Credo sia un’opportunità importante per crescere professionalmente come artista e per far conoscere la nostra arte a milioni di telespettatori. Sarà un percorso impegnativo, ma sono sicura che mi divertirò e imparerò molto”. Interessanti le riflessioni su un programma che ha sempre seguito: “Striscia me la ricordo fin da quando ero piccola. Allora mi piacevano soprattutto il Gabibbo, le rubriche “Fatti e rifatti”, “I Nuovi Mostri” e i momenti più comici. Poi sono cresciuta e ho continuato a seguire Striscia perché affronta anche temi molto seri con uno stile abbastanza leggero. Negli ultimi anni mi hanno colpito soprattutto le inchieste sulla “Terra dei Fuochi”, relative allo scandalo dei rifiuti, che è una grande piaga della mia terra”. (Clicca qui per il video)

