Striscia la Notizia, truffa a nome de La Fabbrica del Sorriso/ Valerio Staffelli smaschera gli estorsori

Striscia la Notizia pone i riflettori su una truffa a nome de La Fabbrica del Sorriso nella puntata di oggi, giovedì 17 gennaio 2019. Il telegiornale satirico di Canale 5 vedrà Valerio Staffelli sarà pronto a smascherare gli estorsori che usano il nome di Gerry Scotti per fare soldi. Un truffatore infatti ha finto di raccogliere denaro per beneficenza, per intascarsi i soldi. Nel servizio vedremo un uomo avvicinarsi alle ignare vittime con il solito copione: “Sono volontario di Gerry Scotti e de La Fabbrica del Sorriso. Vogliamo aiutare donne che hanno subito dei maltrattamenti, abusi e stupri. Cerchiamo di dare dignità con pasti caldi”. Chiede così venti euro per cercare di aiutare due mamme e offre in cambio una cartolina. Peccato però che quei soldi alle donne in difficoltà non sarebbero mai arrivati. Vedremo come il programma del prime time di Mediaset si proporrà di fronte a questa truffa e cosa emergerà.

Striscia la Notizia, truffa a nome de La Fabbrica del Sorriso: cosa è accaduto?

Cosa è accaduto a Valerio Staffelli che a Striscia la Notizia porta un servizio su una truffa a nome de La Fabbrica del Sorriso? Lo scopriremo stasera durante la puntata del tg satirico ideato da Antonio Ricci. L’estorsore scappa sotto le telecamere con l’inviato di Striscia che ribadisce: “Abbiamo registrato tutto. Non si può spacciare per la raccolta di Gerry Scotti. Fregate la gente e non si fa”. Nel servizio, raccontano le anticipazioni, parlerà anche lo stesso Scotti, che specifica: “La Fabbrica del Sorriso non ha volontari nelle piazze italiane. Quando ne troverete qualcuno fuori da un ospedale, un teatro, una stazione, un cinema, una metropolitana saranno sempre dei furfanti come questo che si vede nel servizio. Non esitate e andate subito a denunciare”. La Fabbrica del Sorriso ormai da molti anni aiuta persone in difficoltà, ma lo fa sempre e comunque tramite raccolte telefoniche tramite le trasmissioni Mediaset.

