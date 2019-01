Taken 3 – L’ora della verità/ Su Canale 5 il film con Liam Neeson (oggi, 17 gennaio 2019)

NEL CAST LIAM NEESON

Taken 3 – L’ora della verità è un thriller dai risvolti accattivanti, prodotto in Francia nel 2015 e diretto da Olivier Megaton. Tutti i colpi di scena ed il fiato sospeso hanno come protagonista Liam Neeson, attore e doppiatore di origini russe. Il film infatti ha origini proprio dalla Russia, è li che il suo sceneggiatore e produttore Luc Besson ha studiato tutta la trama e pensato a come realizzare i personaggi. La pellicola è adatta per una serata dove l’adrenalina non sarà mai troppa. Ma adesso ecco a voi nel dettaglio la trama del film che viene trasmessa da Canale 5 stasera dalle ore 21,40.

TAKEN 3 – L’ORA DELLA VERITÀ, LA TRAMA DEL FILM

Bryan Mills è un ex agente che ormai dedica la sua vita alla figlia e segue la vicenda della ex moglie Lenor che si sta lasciando con il marito Stuard. Un giorno Bryan e Stuard si incontrano ed in una discussione dai toni molto accesi Stuard dice al suo rivale di stare lontano dalla moglie o ne avrebbe pagato le conseguenze. Le minacce diventano presto reali e poco tempo dopo Bryan riceve un messaggio della ex moglie che gli chiede di raggiungerlo. La trova strangolata e morta ma nel momento in cui la raggiunge arrivano le forze dell’ordine che lo accusano di omicidio dato che le uniche impronte nella casa e sul corpo di Lenor sono le sue. Lui capisce di esser stato incastrato e riesce a scappare. Vive da latitante ma nel frattempo cerca di scovare chi ha architettato questo omicidio. Incontra anche la figlia che gli rivela di essere incinta del patrigno Stuard e di avere molta paura per la sua vita, scopre però che lei è video sorvegliata, cercano di arrestarlo nuovamente ma riesce per l’ennesima volta a sfuggire, ora è braccato, ha capito che dietro a tutto c’è Stuard ma ancora non ha le prove, riesce però a rapirlo e a fargli confessare che ha ucciso la moglie per soldi, per riscuotere la sua assicurazione avendo dei grossi debiti. Con l’aiuto dei colleghi Bryan è quasi pronto per farsi liberare dalle accuse, ma Stuard rapisce la figlia. Con tanti colpi di scena che non vogliamo rivelare, con azione e suspance Bryan riesce a liberare la figlia, far arrestare Stuard e finalmente riprendere una vita normale nel ricordo della ex moglie defunta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA