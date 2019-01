Uomini e Donne / Anticipazioni, oggi nuova registrazione. Teresa e Lorenzo vicini alla scelta (Trono Classico)

Oggi, 17 gennaio 2019, si torna nello studio di Uomini e Donne per una nuova registrazione del trono Classico. Dopo la scelta di Andrea Cerioli, a tornare in studio sono Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni. Proprio di quest’ultimo, nelle ultime settimane, si è parlato molto poco ed è questo il motivo per il quale la nuova registrazione potrebbe avere inizio proprio da lui. Scopriremo oggi se la conoscenza con Irene Capuano da una parte e con Giorgia dall’altra procede al meglio o se il tronista si è dato un’occhiata intorno, posando lo sguardo su altre corteggiatrici. Occhi puntati, però, su Teresa Langella. Dopo il bacio appassionato con Andrea Dal Corso, Teresa ha visto andar via Antonio Moriconi. Oggi, a Uomini e Donne, scopriremo se e in quale modo la tronista è riuscita a convincerlo a tornare dopo quanto visto col rivale.

TERESA E LORENZO VICINI ALLA SCELTA?

Teresa Langella, d’altronde, pare essere la più vicina alla scelta rispetto ai tronisti rimasti in studio. Subito dopo lei c’è, invece, Lorenzo Riccardi. Nonostante il tronista continui a dirsi molto confuso e interessato allo stesso modo alle sue due corteggiatrici, Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià, sono proprio le esigenze e i comportamenti delle due ragazze a spingerlo a sbrigarsi nel prendere la sua decisione. Ultimo rimasto è Ivan Gonzalez. Nel corso dell’ultima registrazione, il tronista ha visto andar via Sonia Pattarino e ha deciso, almeno in puntata, di non seguirla. Oggi scopriremo cos’è accaduto tra loro due (ma anche con Natalia) subito dopo la puntata. Sarà andato a riprenderla? E lei lo avrà perdonato per i suoi comportamenti?

