Uomini e Donne / Gemma Galgani promossa da Maria De Filippi? “Sgarro” a Tina Cipollari (Trono Over)

Ormai è noto a tutti che presto Uomini e Donne sbarcherà in prima serata. In vista delle scelte dei tronisti rimasti, Maria De Filippi ha deciso di promuoverle in prima serata. Com’è ancora noto, non sarà però lei a condurre queste prime serate. I nomi svelati dalle ultime indiscrezioni sono quelli di Giulia De Lellis e lei, la dama più amata e discussa del trono Over, Gemma Galgani. Non è ancora chiaro quali saranno, precisamente, le vesti della bionda dama e se, quindi, condurrà direttamente lo show affiancata dalla De Lellis; ciò che è certo è che Gemma sarà una delle grandi protagoniste di questo speciale. La De Filippi pare voglia ‘testare’ la Galgani in questa veste, magari in vista di nuovi progetti futuri o, chissà, per affidarle poi la poltrona da opinionista a Uomini e Donne o in qualche altro show. Una notizia che non farà affatto felice Tina Cipollari.

LO “SGARRO” DI MARIA DE FILIPPI A TINA CIPOLLARI…

Stando alle indiscrezioni lanciate da Nuovo Tv, pare proprio che Tina non sarà presente a queste puntate speciali di Uomini e Donne. Ecco, infatti, quanto si legge sul noto settimanale: “Maria De Filippi ha deciso di non essere presente in studio. Inoltre, secondo i bene informati, ci sarà un’altra assente ‘eccellente’: Tina Cipollari. La vamp non è stata promossa in prima serata? Finora il suo nome non compare nella rosa di conduttrici e opinioniste, mentre la sua acerrima nemica Gemma Galgani farà parte del cast”. Insomma, un piccolo “sgarro” nei confronti della Cipollari: a lei è stata infatti preferita la sua acerrima nemica Gemma Galgani. Quale sarà la sua reazione in merito?

© RIPRODUZIONE RISERVATA