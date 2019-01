Amici 18 / Anticipazioni registrazione: Tish contro Ahlana, le nuove formazioni e la sfida degli inediti

È tempo di tornare nello studio di Amici per una nuova registrazione. Oggi, 18 gennaio 2019, gli allievi rientrano nello studio di Canale 5 per una nuova sfida a squadre che verrà scontrarsi le formazioni, tutte nuove, di Sparta e Atene. Ricordiamo, infatti, che nel corso della settimana, come svelato dal daytime su Real Time, la commissione dei prof di ballo e canto ha effettuato alcuni cambiamenti nelle due squadre, portando Alessandro Casillo e Gianmarco nella squadra di Tish e Alvis e Miguel nella squadra di Giordana. Per i ragazzi non è stata una settimana facile, tra polemiche e addii che hanno continuato a pesare per molti giorni. Tuttavia, proprio le nuove formazioni hanno dato nuova linfa a tutti. Atene è infatti pronta a dare il meglio di sé nel corso del nuovo speciale di Amici 18 e conquistare la sua prima vittoria.

COMPARATA TRA TISH E AHLANA E NON SOLO

Oggi, quindi, non solo torna il daytime di Amici su Real Time – che svelerà gli ultimi dettagli in merito alle prove dello speciale – ma ci sarà la nuova registrazione. Durante questa scopriremo anche chi si aggiudicherà la vittoria della prima sfida tra gli inediti, che vede Alessandro Casillo contro Mameli. Chi dei due sarà il più votato, riuscirà a far vincere alla sua squadra un punto, il punto Tim. La sfida tra Sparta e Atene porterà a nuove sfide con elementi esterni alla scuola e potrebbe portare ad un nuovo eliminato. Tra le prove ci sarà anche una comparata voluta da Stash che avrà come protagoniste Tish da una parte e la nuova arrivata Ahlana dall’altra. Chi si aggiudicherà la vittoria la le due? Sarà, insomma, una puntata da non perdere!

