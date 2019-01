Andrea Damante copia su Instagram/ Foto, “duplica” i post degli altri influencer: i casi eclatanti

Andrea Damante potrebbe avere un “blocco” di creatività. Ecco perché, l’ex tronista di Uomini e Donne, si “diverte” in qualche modo a copiare spudoratamente le pose pensate dagli altri influencer. Proprio il Dama infatti, pare avere un brutto vizio non amato dal mondo social: copiare dagli altri influencer. Il veronese infatti, non copierebbe solo le fotografie, ma anche le didascalie ed i tatuaggi. Le sue fonti d’ispirazione preferite? Jay Alvarrez e Juanpa Zurita. Tra l’altro, ha preso spunto da due personaggi niente male che hanno un seguito social davvero incredibile. Anche per questo motivo infatti, l’ex di Giulia De Lellis è stato facilmente etichettato come “copione”, dal mondo della rete da sempre molto preciso e attento. Andrea si porta appresso una fama importante. Merito di programmi come Uomini e Donne (prima) e Grande Fratello Vip (poi). La storia con Giulia De Lellis dopo, ha fatto il suo, fino alla rottura. Attualmente conta su Instagram oltre 2 milioni di seguaci, e ne va fiero.

Andrea Damante è un “copione”

I più attenti, dopo avere sbirciato il profilo Instagram di Andrea Damante, si sono accorti della sua brutta abitudine di copiare altri influencer. Basta dare un’occhiata ai post di Jay Alvarrez e Juanpa Zurita (che contano rispettivamente 6 e 20 milioni di follower), per scoprire il “copia e incolla” massiccio. Il Dama infatti, ha postato foto praticamente identiche a quelle di Alvarrez, anche realizzando delle istantanee in viaggii molto simili. Il caso più emblematico è quello dello scatto nel cortile della Grande Moschea di Abu Dhabi: stessa posa e identica didascalia del messicano Juanpa Zurita. Proprio a lui qualche tempo fa, Andrea Damante aveva anche “rubato” la posa al Colosseo di Roma. Naturalmente dopo pochissimo, gli scatti a confronto sono diventati virali, evidenziando anche tatuaggi identici, a dimostrazione che il Dama potrebbe essere notevolmente in lotta con la sua creatività. Qualcuno consigli al deejay di assumere un valido social media manager oppure – in caso contrario – di licenziarlo immediatamente.





