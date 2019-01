ANTONIO/ Video, dice “no” ai baci di Katia Follesa e Angelo Pisani (Junior Bake Off)

Quando c’è la passione, quella vera, per la cucina, si manifesta fin da subito. Tutti i concorrenti del programma televisivo Junior Bake Off condotto da Katia Follesa sono dei bambini che hanno per la cucina una grande, grandissima passione. All’interno della seconda puntata i bambini, Antonio incluso, si sono dati da fare con i dolci, cercando di diventare dei pasticceri provetti. O quasi. La puntata è stata ricca di ospiti d’eccezione, soprattutto se consideriamo, la passione culinaria dei piccoli. Un nome di richiamo è stata certamente Benedetta Rossi, che si è fatta strada nel mondo dell’online grazie al suo blog intitolato ‘Fatto in casa da Benedetta’. La Rossi ha dispensato qualche breve consiglio ad Antonio e soci, facendo vedere anche qualche tutorial. La puntata di Junior Bake Off, poi, ha visto i bambini darsi da fare con le pizze dolci.

WURSTEL E PATATINE

Se pensiamo alla pizza wurstel e patatine probabilmente ci stiamo riferendo alla pizza più amata dai più piccoli.Questa particolare pizza, però, non è proprio quella che ci aspetteremmo. A Junior Bake Off, infatti, abbiamo assistito a una rivisitazione sostanziale in chiave dolce. I wurstel, infatti, erano delle banane caramellate, mentre le patatine fritte delle fette di mango. Ad Antonio questo piatto è riuscito davvero bene, dato che è riuscito a portare a casa 3 punti, finendo secondo dietro solo a Sara A. e a Rachele, che sono riuscite a prendere 5 punti. Niente di preoccupante, però, per Antonio, che ha fatto molto bene anche nella prova tecnica, dove è riuscito ad aggiudicarsi 4 punti. La seconda puntata di Junior Bake Off è poi proseguita senza particolari intoppi, consentendogli di raggiungere in modo abbastanza agevole la semifinale.

SORPRESA CON ANGELO PISANI

A condire il tutto c’è stata anche la gradita presenza dell’attore Angelo Pisani, che ha strappato un sorriso ad Antonio e a tutti i bambini di Junior Bake Off. Pochi forse sanno che Angelo Pisani è in realtà il compagno di lunga data della conduttrice del programma, Katia Follesa. I due sono stati amanti per moltissimi anni, da 1999 al 2006, dato che in quel periodo entrambi avevano altre storie ufficiali. Dal 2006 in poi i due sono ufficialmente fidanzati, ma c’è di più: la coppia ha anche una figlia di nome Agata di 9 anni. Per adesso Angelo Pisani e Katia Follesa sono felici, ma per due anni i due hanno dovuto staccare la spina uno dall’altro. Adesso si sono ritrovati, sono felici, e la coppia si definisce ‘più felice di prima’ e questo si è visto distintamente durante l’ultima puntata di Junior Bake Off. Qui potete vedere l’ultima puntata per intero.



