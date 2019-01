Arianna Cirrincione/ Uomini e donne: dalla scelta alle ultime scaramucce con Andrea Cerioli

Andrea Cerioli ha già fatto la sua scelta e questa è Arianna Cirrincione, la corteggiatrice ligure che con i suoi lunghi capelli e gli occhi da cerbiatto, è riuscita a mettere le grinfie sul tronista di Uomini e donne. Al suo secondo tentativo, il bolognese è riuscito a portare a casa una scelta molto meno tribolata, discussa e giudicata della prima, e proprio nella puntata di oggi del trono classico scopriremo cosa è successo ai due ancora prima del fatidico momento. In particolare, sembra che le discussioni non mancheranno ma proprio in virtù di quello che è successo si capirà meglio la decisioni di Andrea di alzarsi e ballare con Arianna proprio mentre la sua altra corteggiatrice Federica la accusa di essere solo una bambolina pronta a stare seduta e in silenzio. Sarà quello il momento in cui tutto cambierà nella loro relazione a tre?

L’INTERVISTA AD ARIANNA CIRRINCIONE

La scelta di Andrea Cerioli è stata registrata qualche giorno fa ma sembra proprio che Uomini e donne non ne faccia mistero. Dopo averlo annunciato (e mostrato) sul sito della trasmissione, il bolognese e le sue donne hanno avuto modo di dire la loro in un’intervista a Uomini e donne Magazine a cui la bella corteggiatrice che è stata scelta ha affidato pungenti commenti ai danni della sua rivale: “E’ una ragazza di carattere come me ma siamo molto diverse. Lei è riuscita ad aprirsi un po’ più di me e si è creata un personaggio. Andrea ha bisogno di qualcuno che gli tenga testa. Penso che lei sia vera, ma fino ad un certo punto…“. Arianna è convinta che la sua rivale non sia stata vera fino in fondo e che, ad un certo punto, si sia lasciata prendere la mano. Per quanto riguarda la vita di coppia con Andrea Cerioli, la bella ligure si è detta pronta a vivere tranquilla al suo fianco: “Non tengo molto ai grandi gesti ma sicuramente mi fanno piacere le piccole cose e le attenzioni. Sono molto gelosa…”. La gelosia metterà in crisi Andrea Cerioli o per i due sarà tutto bellissimo?

