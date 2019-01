BARBARA D’URSO, “QUERELA” IN DIRETTA A POMERIGGIO 5/ Video lite, conduttrice minacciata: “se manda in onda…”

Barbara d’Urso era pronta a raccontare a Pomeriggio 5 il dramma di Clara, una 90enne che vive al freddo e senza luce perché non riesce a pagare le bollette. Ma qualcosa di strano è accaduto proprio quando è partito il collegamento con la casa dell’anziana signora. Alcune persone (familiari di Clara?) si sono opposti alla diretta. «Assolutamente no. Barbara non ci provare perché non vai in onda», minaccia una donna rivolgendosi all’inviata del programma di Canale 5. Stupita la conduttrice segue tutta la vicenda. «Ma io sono al telefono con il mio caporedattore…», le risponde intanto l’inviata. «Perfetto, diglielo che non andiamo in onda, non ci sono i permessi». La donna evidentemente capisce che la scena sta andando in onda e urla: «Se sta in diretta, dì che la quereliamo subito». Barbara d’Urso non ci sta e allora sbotta: «Siccome a me non va di discutere, non temiamo nessuna querela perché non abbiamo fatto nulla di male». E quindi interrompe il collegamento, come si evince dal video che vi proponiamo di seguito. Clicca qui per vederlo. (agg. di Silvana Palazzo)

Barbara d’Urso, caos in diretta a Pomeriggio 5 per un collegamento

Momenti di caos e di scontro in diretta nello studio di Pomeriggio 5 nel corso della puntata di oggi, 18 gennaio 2019. Nella fascia dedicata alla cronaca, Barbara d’Urso ha annunciato un collegamento con la signora Clara, nonna 90enne della quale molto si è parlato negli ultimi giorni. La signora ha commosso per le sue difficoltà nel tornare in una casa senza luce e in cui vive da sola e per l’appello arrivato sino a Pomeriggio 5. Barbara ha così annunciato un collegamento con la signora ma, arrivato il fatidico momento, tutto è saltato. In diretta, immagini di una camera con molte persone e con l’inviata della d’Urso intenta a placare gli animi di una signora in particolare. “Dite a Barbara che non andiamo in onda” urla una donna, lasciando la d’Urso, in studio, basita. Ancora rivolta all’inviata di Pomeriggio 5, la donna continua: “Stacca perché vi possiamo querelare. Vi diamo anche la motivazione”.

La replica di Barbara d’Urso

Barbara d’Urso, inizialmente rimasta in silenzio, decide allora di intervenire. “Prima di tutto mi saluta, si presenta e poi parliamo civilmente”, dichiara la conduttrice. La posizione della donna in collegamento non cambia, tanto che Barbara è prima costretta a mandare una pubblicità non prevista, poi a chiudere il collegamento. Infine, spiega nei dettagli, al pubblico di Pomeriggio 5, quanto accaduto: “La signora Clara ha fatto un appello, ci ha invitato in casa e ci ha fatto entrare già da tempo. Io ero a disposizione per darle una mano come facciamo sempre, ad un cero punto sono entrare delle persone che hanno detto che non potevamo farlo, dicendoci che ci avrebbero querelato.” Così, con un tocco di sarcasmo, la d’Urso chiude: “Noi, chiaramente, non abbiamo nulla da temere, sono certa che questi parenti si prenderanno allora cura della signora Clara, così che non abbia più bisogno di fare appelli”. (Clicca qui per il video)

