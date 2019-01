Claudia Piumetto, “Mi sono lasciata col mio fidanzato”/ L’ex di Uomini e Donne sogna ancora la maternità

Claudia Piumetto ha dichiarato in un’intervista a UeDMagazine di essersi lasciata con il suo fidanzato. L’ex tronista di Uomini e Donne parla per la prima volta dopo la rottura del suo fidanzamento con l’imprenditore pugliese con cui stava da circa un anno: “Io e il mio fidanzato ci siamo lasciati. Nonostante questo non smetto di sognare la maternità”. L’intervista inizia per fortuna con una risata che ci fa capire qualcosa di più del suo stato d’animo: “Rido perché c’è tanto da raccontare. Qualcosa è cambiato. Avevo parlato di una storia d’amore importante con un ragazzo con cui avevo tanti progetti. Prima di Natale abbiamo discusso e deciso di trascorrere le feste separati. C’è stata una rottura, dei grandi silenzi e ora non sappiamo più come ripartire“. Cosa c’è nel futuro della ragazza al momento non è facile stabilirlo, di certo però questa rottura ha segnato un nuovo punto da cui sarà obbligatorio ripartire.

Non può essere un momento facile per Claudia Piumetto che ha svelato di essersi lasciata col fidanzato. L’ex tronista di Uomini e Donne svela a UeDMagazine come: “Non è facile per me anche solo pensare di dover ricominciare tutto da capo a 33 anni. Mi sento un po’ confusa e sto cercando di capire meglio, di guardarmi dentro. E’ successo tutto così all’improvviso che non riesco a capire come siamo arrivati a questo punto. C’è stato un litigio per motivi futuil, ma da lì nessuno si è fatto più sentire. Lui è molto orgoglioso. Stavolta però mi sento di rimanere ferma sui miei passi. Mi passano per la mente tanti pensieri e tante sensazioni. Mi rendo conto che diventa sempre più complicato avere la persona giusta al fianco”. Una storia d’amore che aveva portato Claudia a pensare che fosse la volta buona dopo che anche nello studio di Canale 5 le cose erano state molto complicate. Ora però sarà costretta a ripartire ancora una volta da capo.

Il suo percorso a uomini e Donne

Claudia Piumetto si è lasciata da poco con il suo fidanzato e tutti la ricorderanno anche per le disavventure a Uomini e Donne. La ragazza ha partecipato per la prima volta al programma di Maria De Filippi nel 2007 quando si era presentata come corteggiatrice di Emanuele Morelli. Dopo che questi abbandonò il trono la ragazza decise di passare dall’altra parte a fare la tronista. Dopo diverso tempo seduta sulla poltrona rossa aveva scelto tra i corteggiatori Diego Daddi, ricevendo da questo un rifiuto a sorpresa che l’aveva costretta così a salutare la trasmissione di Canale 5. Da quel momento l’abbiamo vista molto poco in televisione, anche se è rimasto un personaggio molto apprezzato dal pubblico e con una pagina Instagram molto seguita a dimostrarlo. Vedremo ora quale sarà il suo futuro sentimentale dopo la fine della relazione durata un anno e nella quale aveva investito davvero molto.



