Claudio D’Angela e Ginevra Pisani si sono lasciati/ Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice: “le sue mancanze…”

Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani si sono ufficialmente lasciati. I rumors delle ultime settimane sono stati confermati dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha voluto spiegare ai fans i motivi della rottura. A decidere di scrivere la parola fine su una delle storie più belle nate nel programma di Maria De Filippi e sulla quale nessuno avrebbe inizialmente scommesso è stata Ginevra che, stanca delle mancanze dell’ex tronista, non sentendosi più amata come un tempo, ha chiuso la relazione tornando alla sua vita di sempre. Nonostante la fine della storia, l’affetto tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice non si cancella. La rottura è arrivata dopo un viaggio che la coppia si era concessa a Cuba, forse nel tentativo di salvare una situazione che era già compromessa. Già prima delle festività natalizie, infatti, si vociferava di una crisi tra i due. Il viaggio a Cuba sembrava essere un nuovo inizio, ma a quanto pare non è stato così.

CLAUDIO D’ANGELO E GINEVRA PISANI SI SONO LASCIATI: LE PAROLE DI LEI

“Come avrete capito qualche giorno dopo dal ritorno dal viaggio a Cuba ho deciso di mettere fine al mio rapporto con Claudio. Le ragioni? Grandi mancanze da parte di Claudio, che accumulate nel tempo sono diventate troppo dolorose” – comincia così lo sfogo di Ginevra Pisani sui social che ripercorre tutte le emozioni vissute accanto all’ex tronista – “Quando ho iniziato questa storia ho scoperto di avere tanto coraggio, tanto da lasciare famiglia, città, amici, perché volevo vivermi questo amore. Sono stati due anni ricchi di emozione, viaggi, ma soprattutto tanto amore e rispetto. Infatti, mi reputo molto fortunata, posso dire di aver vissuto un grande primo amore“. L’ex corteggiatrice non nasconde un pizzico di amarezza confessando di aver creduto che con Claudio sarebbe durata per sempre: “Vi confesso che credevo che potesse esistere il per sempre. Purtroppo, i sogni non sempre si avverano e ho dovuto trovare il coraggio per lasciare qualcosa che non mi faceva più essere felice né amata. Sono certa che capirete, quando finisce una storia non c’è uno che vince e uno che perde. Sono solo due persone che inizieranno un nuovo capitolo, ma con due direzioni diverse”, conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA