Damiano Carrara/ “Preferisco piacere più ai bambini che agli adulti” (semifinale di Junior Bake Off 2019)

Damiano Carrara presenta la semifinale di Junior Bake Off 2019 anticipando, attraverso i suoi profili social, qualche piccola anteprima tutta da non perdere. “Venerdì avremo degli ospiti davvero speciali… dei mini mini pasticceri #Bellini!”, si legge sul suo profilo Instagram. Poche ore fa, il giudice di Real Time ha inoltre dato appuntamento a tutti i suoi fan, anche oggi in trepidante attesa del #DamianoFriday: “Questa sera non perdetevi la semifinale di #JuniorBakeOff! Sarà una puntata bellina bellina… seguitela insieme a me! @realtimetvit #DamianoFriday”. E se l’appuntamento televisivo su Real Time non bastare, ricordiamo che l’amatissimo pasticcere parteciperà domani al Sigep Rimini, la 40 esima edizione del salone internazionale dedicato al gelato artigianale, alla pasticceria, alla panetteria e al caffè. Qui tutti i dettagli per incontrarlo dal vivo.

“IL MIO MOTTO? NON MOLLARE MAI”

A poche ore dalla semifinale di Junior Bake Off 2019, Damiano Carrara ha partecipato al #10yearchallenge, il gioco fotografico in questi giorni in voga sui social che mostra, attraverso una condivisione del prima e del dopo, i cambiamenti realizzati nell’arco dell’ultimo decennio. E chi meglio di Carrara può dire di aver stravolto la propria vita? Ecco il breve messaggio che lo chef di Real Time ha condiviso su Instagram: “#10yearchallenge Sono la dimostrazione vivente che il duro lavoro, i sacrifici e l’appoggio delle persone più care sono gli ingredienti giusti per realizzare i propri sogni”. Il suo motto, ricorda infatti il pasticcere raggiunto da Vanity Fair, è “never give up”, non mollare mai, perché, conferma nel corso dell’intervista, “non bisogna mai perdere di vista l’obiettivo e dopo averlo raggiunto bisogna pensare ad un altro”. Secondo Carrara fondamentale è inoltre “continuare a sognare e lottare”, il tutto affinché “i nostri sogni si realizzino”.

IL SEGRETO DEL SUO SUCCESSO

Amatissimo sui social e sul piccolo schermo, Damiano Carrara ha conquistato una grande popolarità nel nostro paese grazie soprattutto al suo straordinario talento. Oggi il giudice di Junior Bake Off 2019 è tra i protagonisti più amati del mondo della cucina, ma qual è il segreto del suo successo? “Un insieme di cose. Non serve solo una cosa – si legge in un’intervista che il celebre pasticcere ha rilasciato a Vanity Fair – Vedo spesso i commenti delle persone che mi seguono e noto che piaccio anzitutto ai bambini. Secondo me perché sono onesto: sono come mi vedi, anche dal vivo, e secondo me i bambini certe cose le capiscono immediatamente”. Inoltre, continua lo chef raggiunto da Fabiana Salsi, “talvolta preferisco piacere più ai bambini che agli adulti. Poi se è uno bellino, meglio no”.



