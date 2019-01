Dasha Dareviankina a Pomeriggio 5 / L’ex fidanzata di Stefano Sala rompe il silenzio da Barbara D’Urso

La settimana di Pomeriggio 5 si chiude con un ospite d’eccezione nel salotto di Barbara D’Urso. Dopo Stefano Sala e Benedetta Mazza, la conduttrice dà la parola anche a Dasha Dareviankina, ex fidanzata del modello ed concorrente del Grande Fratello Vip 3. Si tratta della prima volta in tv della modella, che ha deciso di dare la sua versione dei fatti dopo mesi di gossip ed indiscrezioni. Solo pochi giorni fa, Stafano Sala, ospite a Pomeriggio 5, confermava la rottura definitiva con Dasha con queste parole: “Io e Dasha ci siamo visti dopo il Grande Fratello Vip, io personalmente ho deciso di capire cosa stava succedendo. Così l’ho fatta tornare dall’Ucraina per riprovarci e capire come stessero le cose.” Un chiarimento che, tuttavia, pare non sia servito perché qualcosa tra loro si è rotto per sempre, portando alla fine definitiva della loro relazione.

Dasha risponde alla versione di Stefano Sala a Pomeriggio 5

Stefano Sala ha infatti aggiunto anche i dettagli della loro rottura a Pomeriggio 5: “Abbiamo passato le vacanza di Natale assieme ma non era più come prima e di conseguenza abbiamo deciso di andare ognuno per la sua strada e prenderci una pausa. Proprio pochi giorni fa però, abbiamo preso la decisione di chiudere la nostra storia definitivamente. Quindi, oggi sono single”. Oggi, nel salotto di Barbara D’Urso, sarà però proprio Dasha Dareviankina a parlare. Si tratta, ribadiamo, della prima volta della modella ucraina in tv dall’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip di Stefano. La sua versione coinciderà con quella del modello? O ci saranno parole amare da parte della bella Dasha sia su lui che su Benedetta Mazza?

