Elia Fongaro e Jane Alexander / Foto, baci e sorrisi a Roma: il gossip sul tradimento non tocca la coppia!

La scintilla è nata nella Casa del Grande Fratello Vip 3, ma l’amore è scoppiato fuori dalle quattro mura più spiate d’Italia tra Jane Alexander ed Elia Fongaro. Tanti sospetti sulla veridicità di questa storia e, soprattutto, sui sentimenti del modello che vengono però accantonati di fronte alle immagini di Elia e Jane insieme, felici e davvero innamorati. L’ultima dimostrazione del loro amore arriva attraverso le pagine del settimanale Vero, in edicola questa settimana, dove sono pubblicate nuove foto della coppia, sempre in piena sintonia. Elia e Jane sono stati pizzicati in giro per Roma tra complicità ed effusioni: nelle foto, infatti, i due si abbracciano e sorridono insieme per strada. Sembra non abbiano avuto alcuna ripercussione sulla coppia le voci del presunto tradimento di Elia Fongaro.

ELIA FONGARO HA TRADITO JANE? I GOSSIP NON TOCCANO LA COPPIA

Di tradimento se n’è parlato, infatti, pochi giorni fa nello studio di Pomeriggio 5 con in studio ospite l’ex di Elia Fongaro, Elisa Sheffler. A lanciare lo scoop è stato Roger Garth che, in studio, ha dichiarato: “Elisa non è l’unica. Tra Elia e Jane c’è un cesto di lumache. A Natale Elia era a Verona dove c’è una mia conoscente che è una sua amica intima. Quando può la va a trovare.” Ma non è tutto, Garth ha infatti aggiunto: “Trenta amanti? Dicono che non abbia solo ragazze. Dicono così. Dicono che gli piaccia il lato maschile. – e ancora – Barbara che male ci sarebbe? Quindi? Può essere bisessuale, potrebbe essere bisessuale e che gli piacciono i maschi e le donne mature.” Gossip ai quali Elia non ha però replicato

