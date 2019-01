Enrico Nigiotti e Mara Maionchi firmano le frasi dei Baci Perugina/ Video, i cioccolatini vanno a ruba?

Enrico Nigiotti e Mara Maionchi hanno firmato alcune delle frasi dei Baci Perugina che usciranno nel prossimo periodo. Sono 31 e compongono una nuova collezione di cartigli, i foglietti appunto che si trovano dentro ogni singolo cioccolatino. 25 di questi sono stati composti a quattro mani dai due mentre 6 dalla sola produttrice discografica e giudice di X Factor. Questo incontro tra due personalità talmente differenti ha già creato la curiosità del pubblico sui social network con la sensazione che questa nuova edizione possa diventare da collezione e in poco tempo consumata. Si passa dal tenero approccio del cantautore con frasi come “A occhi chiusi saprei riconoscerti da un bacio“, fino al dissacrante sarcasmo della Maionchi: “L’amore a volte è una sorpresa, spesso un pacco”. La Perugina è andata oltre ai Baci perché ha creato una vera e propria web series dal titolo La nascita dei 31 cartigli” composta da quattro episodi e un teaser che la introduce. La serie si apre con Mara che viene chiamata dal “Signor Baci Perugina” per prendere l’ordine di questa misteriosa spedizione insieme al suo Mister Wolf di fiducia, Enrico Nigiotti.

Enrico Nigiotti e Mara Maionchi firmano le frasi dei Baci Perugina: quanti incroci in carriera

Enrico Nigiotti e Mara Maionchi si sono ritrovati per scrivere le frasi dei Baci Perugina, ma la loro carriera si è già intrecciata in precedenza. La prima volta che i due si incrociarono risale al 2011 quando il cantautore partecipò a un concorso indetto dall’etichetta della nota discografica “Non ho l’età”. L’esperienza però non andò a buon fine, rivelandosi praticamente un salto nell’acqua. Fu Mara Maionchi però a raccogliere l’ultima prova di Enrico Nigiotti che decise nel 2017 di partecipare a X Factor prima di pensare all’idea di cambiare mestiere. Arrivò in fondo al talent show piazzandosi terzo nella categoria degli Over 25 guidata proprio da Mara. L’avventura si concluse con un “bronzo” e la voglia di andare avanti, che lo portò a capire come la strada presa era quella giusta. Nel marzo scorso ha pubblicato l’album “Nel silenzio di mille parole”, mentre quest’anno si toglierà la soddisfazione di partecipare al Festival di Sanremo con il brano “Nonno Hollywood”.

