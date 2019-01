Fabrizio Corona a Verissimo/ “La differenza con Cesare Battisti? Io con le manette ai polsi, lui libero”

Fabrizio Corona torna nello studio di Verissimo, ospite ancora una volta della conduttrice Silvia Toffanin, nella puntata in programma per domenica, sabato 19 gennaio. Un’ospitata che arriva non a caso e durante la quale l’ex re dei paparazzi anticiperà in esclusiva alcuni passaggi del suo ultimo libro, la biografia dal titolo “Non mi avete fatto niente”. Al cospetto di Silvia Toffanin, Corona tornerà a parlare della sua esperienza dolorosa e soprattutto ‘litigiosa’ nel carcere di San Vittore dove è stato a lungo detenuto: “Nel carcere la palestra è l’unico luogo a non essere controllato dalle guardie. Quando bisogna litigare o regolare dei conti si va lì, e io a San Vittore ho litigato parecchio”, ha rivelato. Non solo le liti però: Corona ha anche raccontato di essersi dedicato anche alla cura estetica nel corso della sua detenzione. Ogni due mesi, infatti, si sottoponeva puntuale a dei trattamenti estetici: “Esiste il diritto al lavoro e io lavoro con la mia faccia. Fuori dal carcere avevo iniziato delle cure estetiche che ho dovuto continuare anche mentre ero dentro”, ha spiegato.

FABRIZIO CORONA A VERISSIMO: “LA DIFFERENZA TRA ME E BATTISTI”

Non solo il carcere però: nei racconti di Fabrizio Corona a Verissimo c’è anche il ricordo della sia fuga in Portogallo, seguita dalla cattura. Proprio su questo aspetto, a Silvia Toffanin l’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha approfittato della sua ospitata per poter dire la sua anche sul caso di Cesare Battisti, con la sua cattura dopo la lunga latitanza ed il ritorno in Italia dopo 37 anni. “Trovo scandaloso che quando io sono tornato dal Portogallo mi è venuto a prendere lo stesso reparto che è venuto a prendere lui, ma con una differenza: Battisti, che è un criminale, è uscito dall’aereo senza manette, libero, io avevo addirittura quattro paia di manette”. Nel corso dell’intervista ci sarà poi spazio anche per parlare di aspetti della sua vita privata. La sua presenza in studio a Verissimo sarà anche l’occasione per ribadire l’amore per Belen Rodriguez: “Il cuore lo lascio all’ultima donna che ho amato, Belen”, dice. Eppure nella sua vita potrebbe essere entrata una nuova donna, sulla quale però mantiene il massimo riserbo, almeno per il momento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA