Federica Nargi/ L’ex velina incinta: “Sarà una bambina. Il nome lo sceglierà Sofia” (Verissimo)

Procede alla grande la seconda gravidanza di Federica Nargi, che condivide spesso sui social alcune foto che riguardano questo periodo magico della sua vita. La troviamo infatti su Instagram mentre accarezza il pancione formando un cuore con le dita. Intanto i fan si chiedono se sarà un maschietto o una femminuccia, fin dall’annuncio del compagno di vita Alessandro Matri sull’arrivo del loro secondo figlio. Colpisce ancora l’ex velina di Striscia la Notizia, che vedremo fra gli ospiti di Verissimo nella puntata di oggi, sabato 19 gennaio 2019. Anche se la gravidanza è sempre più impegnativa, la Nargi non intende privarsi di nulla in questo periodo. Sia che si tratti di interventi in tv sia che riguardi una settimana bianca con tutta la famiglia, pronta a giocare sulla neve con Alessandro e la piccola Sofia, la primogenita della coppia. La famiglia sta per allargarsi ed il pancione diventa sempre più pronunciato, ma Federica non rinuncia per questo al glamour. Chissà che cosa avrà pensato inoltre per i suoi 29 anni, visto che il suo compleanno sarà il 5 febbraio e c’è molto da festeggiare.

Critiche per gli scatti hot

Lo scandalo dei vestiti trasparenti che l’ha messa in cattiva luce lo scorso anno sembra non aver scalfito la personalità di Federica Nargi. Sono scomparsi però negli ultimi giorni gli scatti che hanno creato scalpore e le trasparenze in formato maxi al centro di tante polemiche da parte degli haters hanno lasciato il posto ad abiti più accollati. E comunque sensuali e forti di quella scollatura estrema che valorizza tutta la femminilità dell’ex Velina. Federica sfoggia infatti negli ultimi scatti vestiti più che altro neri, in perfetto contrasto con il bianco e nero scelto invece per le vacanze natalizie sulla neve. Senza rinunciare ad un gessato seducente, che mostra priva di quella austerità che molti vorrebbero imporle. Anche per questo agli inizi di gennaio ha voluto inviare un chiaro messaggio a chi ha fatto del suo look un facile bersaglio: “La bellezza di una donna non dipende dai vestiti che indossa“, scrive citando una delle frasi più celebri di Audrey Hepburn.

La seconda figlia e il matrimonio

Solo due mesi prima di dare il benvenuto al secondo figlio: Federica Nargi si prepara a festeggiare alla grande. Per l’occasione ha deciso anche di svelare uno dei misteri sulla sua gravidanza, dato che ora sappiamo che il secondogenito sarà una femminuccia. Una sorellina in arrivo quindi per la piccola Sofia, che non sarà più l’unica Principessa della casa. “Sono appena entrata all’ottavo mese, ma non ho ancora preparato niente“, dice nella sua intervista a Verissimo. La Nargi a quanto pare non ha ancora deciso quale nome dare alla nascitura, anche se lei e Alessandro Matri hanno una rosa di nomi fra cui scegliere. E sarà Sofia a dare il suo contributo: lo deciderà la piccolina e sarà un nome italiano classico. “Uno di questi è Bianca, ma non sarà questo perché mia figlia ha altre idee“, aggiunge. A quanto pare Alessandro ha preferito lasciare il testimone alle due donne della sua famiglia, visto che ha scelto il nome della primogenita ed ora vorrebbe che fosse Federica a dire la sua in merito. Dieci anni di passione con Alessandro, che potrebbe presto sfociare in un matrimonio. “Senza fretta“, specifica però mettendo le mani avanti. A marzo festeggeranno il loro decimo anniversario da fidanzati ed anche se parlano del grande evento, non vogliono comunque accelerare troppo le cose.



