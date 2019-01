Federica Spano/ Uomini e donne, video: “Per Andrea provo qualcosa di speciale…” ma è lite in studio!

Il ritorno di Federica Spano non ha fatto altro che confermare gli attriti con Andrea Cerioli e il video anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e donne non fa altro che mostrare le nuove discussioni e, soprattutto, la decisione del tronista. Proprio mentre Federica stava parlando e spiegando le sue cose a Maria De Filippi e allo stesso Andrea, quest’ultimo ha deciso di ballare con Arianna. Forse la sua decisione era già arrivata? Il video non mostra altro ma i fan che seguono le anticipazioni sanno bene che da lì a poco il tronista farà la sua scelta e quella non sarà di certo Federica. Proprio nel nuovo numero di Uomini e donne Magazine, la bella corteggiatrice ha avuto modo di dire la sua non solo sul tronista, che ha sempre apprezzato per via del suo modo di pensare e della sua spontaneità, ma anche sulla sua rivale e sui sentimenti che la legano al Cerioli. Clicca qui per vedere il video anticipazioni.

FEDERICA SPANO E LE SUE PAROLE PRE-SCELTA

In particolare, Federica Spano ha confermato: “C’è un forte interesse nei confronti di Andrea, non provavo da tempo una cosa del genere e sta diventando sempre più difficile non sentirsi fuori dal programma“. Lei stessa però, in uno stralcio dell’intervista, ammette di aver notato una certa preferenza, una diversità nei confronti di Arianna ma lei era sicura di aver fatto del suo meglio per costruire qualcosa con lui: “Tutto quello che so e che spero di uscire dal programma con lui e di passare le ultime settimane che ci rimangono per conoscerci senza rimpianti o altro“. Infine, Federica ha ammesso anche che nello studio di Uomini e donne non è la stessa che si vede in esterna e lo stesso Andrea Cerioli l’ha accusata di questo. Lei sa bene che il suo comportamento è diverso ma è davvero stato un momento confuso e si “è sentita combattuta dentro” come hanno notato anche le corteggiatrici con cui ha legato in questo percorso ovvero Claudia e Irene. Chi conosce le anticipazioni del programma sa bene che il suo percorso non è finito nel migliore dei modi ma dovremo attendere i prossimi giorni per scoprire le sue dichiarazioni post scelta.

